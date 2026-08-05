Lubetkin destacó la visita del papa León XIV y advirtió que la tensión entre Argentina y Brasil "es una mala noticia para todos"

El canciller Mario Lubetkin calificó como un hecho "extraordinario" que Uruguay sea el primer país de América Latina que visitará el papa León XIV y sostuvo que el país atraviesa un momento de creciente reconocimiento internacional. Además, expresó preocupación por la escalada de tensión diplomática entre Argentina y Brasil , al advertir que afecta al Mercosur y a toda la región.

En una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que la visita del pontífice debe entenderse no solo desde el punto de vista religioso, sino también como una visita de Estado.

" Hace 38 años que no venía un Papa a visitarnos . El último fue Juan Pablo II y también realizó una visita de Estado y una visita pastoral, como ocurrirá ahora", recordó.

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Lubetkin afirmó que, más allá de la espiritualidad de cada ciudadano, la presencia de León XIV representa la llegada de una figura con influencia internacional.

"Se transformó en una referencia extraordinaria en un tema fundamental, que es la paz. Para nosotros, esa figura que representa la búsqueda de estabilidad y de ayudar a un mundo desordenado va a ser una gran cosa", expresó.

El canciller recordó que la invitación formal al pontífice fue entregada por el presidente Yamandú Orsi durante un encuentro en 2025 y que posteriormente el gobierno mantuvo contactos con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para avanzar en la organización del viaje.

"Cuando venga el Papa volveremos a ser la capital del mundo"

Lubetkin sostuvo que la visita se suma a otros eventos internacionales recientes que, a su juicio, consolidan el posicionamiento de Uruguay en el escenario global.

"Muchos están viendo el nuevo papel de Uruguay y eso no es casualidad. Somos un país de referencia", afirmó.

Como ejemplo, recordó la reunión realizada días atrás en Montevideo con los cinco candidatos latinoamericanos a la Secretaría General de las Naciones Unidas y la participación de más de 16 cancilleres.

"Montevideo fue la capital del mundo hace dos días. Cuando venga el Papa también vamos a volver a ser la capital del mundo, en otro momento", aseguró.

Preocupación por la tensión entre Argentina y Brasil

Consultado sobre el deterioro de la relación entre Argentina y Brasil, Lubetkin afirmó que el escenario es perjudicial para todo el bloque regional.

"Un Mercosur tensionado es malo para todos. Es una mala noticia para brasileños, argentinos, uruguayos y paraguayos", sostuvo.

El canciller dijo que Uruguay espera que ambos gobiernos encuentren mecanismos de diálogo para reducir el conflicto y recordó que el bloque tiene por delante negociaciones consideradas estratégicas con la Unión Europea, India, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

Aunque descartó que Uruguay esté mediando actualmente entre ambos países, aseguró que el país mantiene su tradicional disposición a colaborar cuando es requerido.

"Uruguay siempre está a disposición de dar una mano cuando puede", señaló.

India abrirá una embajada en Uruguay

Lubetkin también destacó la decisión de India de instalar una embajada en Montevideo, en cumplimiento del compromiso asumido por el primer ministro Narendra Modi durante una reunión con el presidente Yamandú Orsi en 2025.

Según explicó, la representación diplomática comenzará a funcionar en los próximos meses y tendrá una importante dotación de funcionarios, lo que permitirá profundizar la relación bilateral en áreas como industria farmacéutica, ingeniería, salud, seguridad alimentaria e innovación.

El canciller adelantó además que viajará a India en septiembre para participar en actividades vinculadas al BRICS y mantener reuniones bilaterales con ministros de ese país, con el objetivo de ampliar los vínculos comerciales y avanzar en un acuerdo de servicios entre India y el Mercosur.

Refugiados cubanos y Corte Penal Internacional

Sobre la posibilidad de que Uruguay reciba refugiados cubanos provenientes de Estados Unidos, Lubetkin reiteró que no existe ninguna propuesta formal sobre la mesa.

Explicó que Washington ha planteado el tema a numerosos países, pero aclaró que Uruguay no firmó ningún acuerdo ni mantiene una negociación en ese sentido.

Por último, consultado sobre la Corte Penal Internacional, el canciller afirmó que Uruguay seguirá defendiendo el sistema multilateral y los organismos internacionales.

"Vamos a reivindicar el multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos, el derecho internacional y la democracia. En todo lo que tenga que ver con esos valores, Uruguay estará en primera línea", concluyó.