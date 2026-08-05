Un gigante de la India pone los ojos en Sudamérica para el desembolso de una millonaria inversión sin precedentes

La empresa estatal india NMDC Limited , la mayor minera de ese país y una de las compañías más importantes de Asia, comenzó a explorar oportunidades de inversión en la Argentina con el foco puesto en las provincias de Mendoza y Salta .

La firma busca avanzar en proyectos vinculados con el cobre y otros minerales críticos, en un movimiento que forma parte de su estrategia de expansión internacional.

El interés de la compañía se conoció tras una serie de reuniones con el Gobierno mendocino , en las que sus directivos analizaron el potencial geológico del distrito, las condiciones para desarrollar nuevos emprendimientos y las oportunidades que ofrece el sector minero local. La visita también incluyó un relevamiento de iniciativas relacionadas con la energía y los recursos estratégicos.

Lubetkin prevé viajar a India en las próximas semanas y gobierno proyecta a embajador de renombre para encabezar "nueva fase" del vínculo diplomático

La llegada de NMDC Limited se produce en un contexto en el que Mendoza busca captar inversiones internacionales para impulsar la exploración de cobre, un mineral considerado clave para la transición energética por su utilización en redes eléctricas, vehículos eléctricos y energías renovables.

¿Qué se sabe de la inversión de NMDC Limited en Mendoza?

Minergy

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recibió a una delegación de NMDC Limited encabezada por el director de Finanzas, Anurag Kapil; la Chief General Manager de NMDC Global, Anupama Gali; el Assistant General Manager de Finanzas, Mohammed Nijas; y el Assistant General Manager de Minería de NMDC Global, Trishant Khatri. También participó el segundo secretario político y comercial de la Embajada de la India en la Argentina, Santhosha H.

Durante el encuentro, el mandatario provincial presentó las oportunidades de inversión que ofrece Mendoza en minería y energía, con especial énfasis en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), un área de aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados que concentra numerosos proyectos de exploración de cobre. La delegación india solicitó información sobre distintas iniciativas que integran ese distrito y sobre el marco de desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Tras la reunión, Cornejo afirmó que la provincia trabaja para ofrecer previsibilidad, seguridad jurídica y procedimientos ágiles para quienes buscan desarrollar proyectos de largo plazo. Por su parte, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, destacó que la creciente participación de energías renovables en la matriz eléctrica provincial representa una ventaja para producir cobre con una menor huella de carbono.

Fundada en 1958 y controlada por el Estado, NMDC Limited es la principal productora de mineral de hierro de la India. Además de ese recurso, desarrolla actividades vinculadas con cobre, diamantes, tungsteno, fosfatos, caliza y otros minerales estratégicos, a través de operaciones en su país y de su división internacional, NMDC Global.

La exploración de oportunidades en la Argentina forma parte de la estrategia global de la compañía para diversificar su actividad y asegurar el acceso a minerales críticos destinados a tecnologías de energía limpia. En ese marco, Mendoza aparece como uno de los destinos analizados por la empresa debido al potencial de sus yacimientos cupríferos y al impulso que la provincia busca darle al sector.

La delegación también viajó a Salta, en un recorrido que dejó en evidencia que el interés de la empresa india no se limita a un distrito específico, sino que apunta a evaluar el potencial cuprífero en su conjunto, según subrayó el sitio especializado Minergy.