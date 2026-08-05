Martín Palermo fue anunciado como nuevo entrenador de Platense y dirigirá al Diente López

Martín Palermo , el histórico exjugador de Boca Juniors , fue anunciado como nuevo entrenador de Platense del Diente López , luego de la salida del Walter Zunino tras la goleada por 4-0 recibida frente a Talleres de Jorge Sampaoli en el Torneo Clausura .

A través de un comunicado en sus redes sociales, el club anunció el segundo ciclo de Palermo en Platense , que transita último en su zona del Torneo Clausura con un empate y dos derrotas , y que afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido.

Palermo tuvo su primer paso como entrenador de El Calamar y estuvo cerca de hacer historia, ya que alcanzó la final de la Copa de la Liga 2023 pero perdió frente a Rosario Central.

" Cabeza del equipo finalista de la Copa de la Liga 2023, el DT regresó al Calamar y dirigirá su primera práctica este miércoles por la tarde en Miraflores para comenzar a preparar el partido del próximo sábado ante Independiente en Avellaneda.

Jorge Bava, Maxi Gómez y Flavio Perchman se despidieron de Nicolás Lodeiro tras su retiro en Nacional: "Un ejemplo de profesional" y "más que un compañero, un hermano"

El historial de finales entre Peñarol vs Wanderers y las estadísticas recientes de cara a la final del Torneo Intermedio

Junto a su cuerpo técnico compuesto por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes y los PFs Gastón Mendoza y Esteban Herrera, tendrán por delante triple competencia: Torneo Clausura, CONMEBOL Libertadores y Copa Argentina.

El flamante director técnico selló su vínculo con nuestra institución hasta diciembre de 202", anunció el club en el comunicado.

En medio del tenso clima que vive Platense, que incluyó una pelea entre el capitán Ignacio Vázquez y dos plateístas en la goleada en contra por 4-0 ante Talleres este lunes, por la fecha 3 del Clausura, la dirigencia eligió al exgoleador para ocupar el puesto que dejó vacante Zunino y afrontar su segundo ciclo.

Martín Palermo

Su última experiencia como entrenador fue entre septiembre y diciembre de 2025, cuando dirigió 17 partidos a Fortaleza de Brasil y terminó con buenos números (8 triunfos, 4 empates y 5 derrotas), pero no pudo evitar el descenso, por lo que dio un paso al costado.