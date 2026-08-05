Paranair acumula cancelaciones de vuelos y Audavi señala que la situación "complica mucho" a las agencias

La Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes ( Audavi ) confirmó que la aerolínea Paranair ha registrado "múltiples cancelaciones" de vuelos en Uruguay, según supo El Observador en base a fuentes del organismo.

Los viajes cancelados incluyen la ruta área entre Montevideo y Asunción del Paraguay, como también los vuelos locales a Salto y Rivera . El martes la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay intimó a la aerolínea a reducir de forma temporal sus frecuencias y a limitar la oferta comercial, ante las recientes cancelaciones de vuelos y las demoras en concretar reembolsos a pasajeros afectados.

Además del destino Montevideo , la aerolínea fue intimada a reducir temporalmente sus frecuencias en las rutas que unen Asunción con Buenos Aires , Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Jujuy (Argentina) y Salta (Argentina), según informó el medio paraguayo ABC.

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"Estábamos al tanto, hemos visto el incumplimiento de los vuelos y sabemos que han tenido ciertas dificultades en el mantenimiento de algunos aviones", dijo el presidente de Audavi, Carlos Pera . En este momento, Paranair tiene solamente una aeronave operativa.

Las cancelaciones se han replicado en Montevideo. "Es la única aerolínea que hoy por hoy está volando cubriendo la ruta Montevideo-Asunción y como agencias de viajes vendemos muy bien esa ruta, se nos complica mucho el trabajo. Es reprogramar y tampoco tenemos la certeza de que se vaya a cumplir esa reprogramación", agregó Pera en diálogo con El Observador.

"Ellos operan con aviones que tienen una capacidad de 50 pasajeros. Y tienen el monopolio de la ruta, por consiguiente todos estos vuelos generalmente operan con una altísima ocupación. Entonces el reprogramar también es dificultoso", añadió.

Las situaciones se reproducen en los vuelos locales a Salto y a Rivera. "Lamentablemente no pueden cumplir por la falta de aeronaves habilitadas para poder volar", añadió el presidente de Audavi. Pera dijo que la empresa en cuestión también tiene el monopolio de líneas comerciales en estos vuelos locales. En verano, por otra parte, también ofrece vuelos desde Asunción hacia Punta del Este.

El Observador intentó comunicarse con el Ministerio de Turismo, pero desde la cartera prefirieron no dar declaraciones al respecto por el momento.

Las medidas de las autoridades paraguayas son destinadas a que se realicen solamente los vuelos cuya capacidad operativa esté asegurada. Por otra parte, también se la intimó a reducir su oferta comercial, para evitar nuevas cancelaciones. Se le pidió, entonces, que promocione solamente los vuelos que tiene garantizado que podrá realizar.

Luego de que se conocieran las medidas, Paranair emitió un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que sus vuelos "se encuentran operativos y a la venta en todos los canales".

"Luego de finalizar los trabajos técnicos programados en una de nuestras aeronaves, hemos regularizado nuestra operación conforme a la programación vigente", escribieron.