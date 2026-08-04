Aerolínea Paranair fue intimada a reducir temporalmente frecuencias a Montevideo y otras ciudades ante recientes cancelaciones de vuelos

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay intimó a la aerolínea Paranair a reducir de forma temporal sus frecuencias y a limitar la oferta comercial , ante las recientes cancelaciones de vuelos registradas y las demoras en concretar reembolsos a pasajeros afectados.

El organismo tomó esta determinación luego de una solicitud de intervención por parte de la Asociación Paraguaya de Agencias de Viaje (Asatur) y la Asociación de Agencias de Viajes IATA de Paraguay por la " reiterada ocurrencia de cancelaciones, reprogramaciones de vuelos y demoras en los reembolsos por parte de la aerolínea Paranair ".

La Dinac intimó entonces a la aerolínea a reducir temporalmente sus frecuencias en las rutas que unen Asunción con Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Jujuy (Argentina), Salta (Argentina) y también Montevideo , según informó el medio paraguayo ABC.

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El objetivo es que se realicen solamente los vuelos cuya capacidad operativa esté asegurada y acreditada por la empresa ante la autoridad paraguaya . Por otra parte, también se la intimó a reducir su oferta comercial, para evitar nuevas cancelaciones . Se le pidió, entonces, que promocione solamente los vuelos que tiene garantizado que podrá realizar .

En este momento, Paranair tiene solamente una aeronave operativa.

Nelson Mendoza, presidente de la Dinac paraguaya, señaló a ABC que se le pidió a la compañía que explique las frecuencias y rutas que está en condiciones de operar mientras tenga una sola aeronave. Además, se la intimó a que no promocione pasajes a destinos que no están dentro de las rutas habituales, "porque es de difícil cumplimiento con una sola aeronave".

Mendoza confirmó que el organismo actuó tras las solicitudes de las agencias de viaje, pero también de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario (Sedeco).

La Dinac paraguaya, además de oficiar de regulador, tiene la explotación de los aeropuertos, por lo que también tuvo que iniciar una demanda contra Paranair por las deudas registradas por concepto de pago de tasas.

Esta demanda se presentó a mediados de julio, indicó Méndez.

Pese a las intimaciones, el jerarca paraguayo garantizó a la población que la seguridad no está en riesgo. "Una aclaración muy importante para la población: esto no tiene nada que ver con la seguridad operacional. Si ellos operan con una, dos o tres (aeronaves) siempre lo hacen dentro del marco de todas las inspecciones realizadas y procesos que necesita una compañía para operar", sostuvo.

En el comunicado que hicieron público, las asociaciones de agencias de viaje paraguayas señalaron que uno de los casos más recientes de cancelación de vuelos por parte de Paranair se produjo para la ruta Asunción Montevideo.

"En las últimas semanas la situación se ha agravado, registrándose cancelaciones de vuelos regulares que dejaron pasajeros varados y sin alternativas razonables para continuar sus viajes, ocasionando perjuicios personales, laborales, comerciales y turísticos. Entre los casos más recientes se encuentran la cancelación de vuelos para la realización de un vuelo chárter y la suspensión del servicio regular a Montevideo sin posibilidad de reprogramación durante varios días", afirma el texto.

En Uruguay, Paranair también opera, además de Montevideo Asunción, la ruta que une Montevideo con Rivera y con Salto. En verano, por otra parte, también ofrece vuelos desde Asunción hacia Punta del Este.

Luego de que se conocieran las medidas adoptadas por la Dinac, Paranair emitió un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que sus vuelos "se encuentran operativos y a la venta en todos los canales".

"Luego de finalizar los trabajos técnicos programados en una de nuestras aeronaves, hemos regularizado nuestra operación conforme a la programación vigente", escribieron.