De acelerar la detección del Alzheimer a potenciar tratamientos contra el cáncer: el sector uruguayo que busca transformar la salud y ya cautivó a inversores como Sergio Fogel

La innovación está cambiando profundamente la forma en que se diagnostican enfermedades, se desarrollan tratamientos y se gestionan los sistemas sanitarios . El crecimiento de startups uruguayas como TellApp, Nanoprox, Yeda, Kinzbio y Eolo Pharma es una muestra de ello y una señal de que, desde Uruguay, es posible desarrollar soluciones con impacto global. Tanto es así que referentes del ecosistema emprendedor e inversor, como Sergio Fogel, cofundador de dLocal y uno de los principales referentes del sector tecnológico de la región, han apostado y continúan apostando por este tipo de compañías.

En ese contexto, los principales actores del ecosistema de salud, ciencias de la vida y DeepTech de Uruguay se reunieron en un encuentro organizado por Cubo para compartir tendencias, analizar oportunidades de inversión y generar nuevas conexiones . Durante la jornada, emprendedores, inversores y especialistas debatieron sobre los desafíos de incorporar nuevas tecnologías al sector, las claves para construir soluciones exitosas, el desarrollo de soluciones desde Uruguay y los factores que evalúan los inversores al momento de apostar por un proyecto.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la presentación, por parte de sus propios fundadores, de algunas de las startups uruguayas de mayor potencial para transformar distintos eslabones y problemáticas del sistema de salud.

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Una de ellas fue TellApp, una startup con base en Uruguay que desarrolló una tecnología que permite, a través de la medición de parámetros de la voz, detectar signos tempranos de enfermedades neurodegenerativas , como el Alzheimer o el Parkinson, con aplicaciones tanto en el ámbito clínico como en la investigación.

También estuvo presente Nanoprox, una startup uruguaya fundada por investigadoras de la Facultad de Química de la Universidad de la República que desarrolla nanopartículas para potenciar la radioterapia contra el cáncer.

Otra de las empresas protagonistas fue Yeda, una plataforma uruguaya que contribuye a la prevención de picos glucémicos y a la gestión de enfermedades como la diabetes y la obesidad.

Kinzbio, biotecnológica que trabaja en el desarrollo de terapias basadas en bacteriófagos para combatir infecciones bacterianas, especialmente aquellas resistentes a los antibióticos, y que ya logró tratar a los primeros pacientes en Uruguay también estuvo presente.

En el evento también participó Eolo Pharma, considerada uno de los casos más avanzados del ecosistema biotecnológico uruguayo. La compañía desarrolla SANA, un fármaco de nueva generación para el tratamiento de la obesidad y las enfermedades metabólicas que actúa mediante un mecanismo distinto al de los actuales medicamentos basados en GLP-1. Su relevancia trasciende a la propia empresa, ya que fue la primera startup de Sudamérica en llevar un medicamento desarrollado en la región a un ensayo clínico de Fase I en humanos.

Innovar no siempre significa simplificar: un repaso por los desafíos que trae la tecnología para el sector

Más allá de sus beneficios, el avance tecnológico también plantea desafíos para el sector. Para Martín Spangenberg y Marcela Corbo, de K2BHealth, socio tecnológico especializado en la transformación digital de organizaciones de salud, hay problemas de fondo que persisten y que un mal uso de la tecnología puede empeorar.

Uno de los principales, señalaron, es el desgaste o burnout de los profesionales de la salud. En ese sentido, advirtieron que la tecnología puede contribuir a ese fenómeno cuando agrega tareas administrativas o termina transformando al médico en un operador de sistemas. Ambos coincidieron en que muchas iniciativas fracasan porque incorporan más complejidad al trabajo diario de los profesionales. "No podemos sumar más clics ni más tiempo al proceso que ya hace el médico", afirmaron.

Por eso, sostuvieron que el desafío no es incorporar inteligencia artificial por moda, sino identificar los problemas más repetitivos o tediosos y resolverlos con tecnología.

Corbo también destacó que el foco de la innovación no debería estar únicamente en optimizar procesos internos, sino en empoderar al paciente. En ese sentido, señaló que el aumento del uso de relojes inteligentes, celulares y otras herramientas digitales permite que las personas lleguen a las consultas con más información sobre su propia salud, transformando la relación entre médicos y pacientes.

Otro de los desafíos que surgió recientemente con la irrupción de la inteligencia artificial en el sector, contaron, es que es que cada vez es más frecuente que los profesionales dediquen parte de la consulta a explicar qué recomendó la IA, cómo llegó a esa conclusión y por qué seguir o no esa sugerencia.

La mirada de los inversores: por qué y para qué invertir en deeptech

En el panel de inversores, el fundador de dLocal y uno de los principales referentes tecnológicos de Uruguay, sostuvo que el principal factor que analiza antes de invertir no es la idea, sino el equipo emprendedor. "Mi principal criterio es mucho más el emprendedor que el emprendimiento. Vengo del palo de la tecnología, donde casi ninguna empresa exitosa empezó haciendo lo que hace hoy; casi todas pivotearon. Entonces, al final, lo importante es que el equipo sea bueno y pueda adaptarse", afirmó.

Fogel, que en los últimos años ha invertido en compañías de biotecnología y ciencias de la vida como Xeptiva Therapeutics, señaló que las soluciones de deeptech son las que van a resolver los grandes problemas que tenemos como humanidad.

Además, desde el punto de vista financiero sostuvo que el deeptech debería ocupar un lugar dentro de cualquier cartera de inversión.

"Creo que está bueno que todo inversor tenga como parte de su portafolio una parte de deeptech y otra parte en cosas más cortoplacistas", sostuvo. El empresario también señaló que este tipo de compañías están mejor posicionadas frente al avance de la inteligencia artificial.

Una visión similar compartió Ignacio Peña, fundador y managing partner de Air Capital, fondo de venture capital que invierte en startups latinoamericanas de ciencia y tecnología.

Según explicó el especialista, el deeptech es uno de los sectores menos expuestos a la comoditización derivada de la inteligencia artificial.

En su caso uno de los filtros que utiliza para evaluar oportunidades consiste en preguntarse si una innovación realmente representa un cambio significativo. "Pienso en si se lo cuento a un taxista en África o a un ama de casa en India y le sorprendería", ejemplificó.

Para Peña, los mejores emprendimientos también nacen de una motivación profundamente personal por resolver un problema.

Para Federico Marque, general partner de Gridx, company builder y fondo de venture capital especializado en startups de base científica, en este sector los inversores buscan startups que ya hayan validado parte de su tecnología, cuenten con tracción comercial, estén avanzados en sus procesos regulatorios y tengan propiedad intelectual protegida mediante patentes o licencias. Además, es fundamental un equipo con experiencia, conexiones con la industria y un conocimiento claro de su competencia.

En Uruguay Gridx ya respaldó a empresas como Enteria, Cryosmetics, Nanogrow, Eywa Biotech, Antarka y Polymera.

Durante el encuentro, Pía Garat, de Eolo Pharma, también destacó la importancia de fortalecer el capital emprendedor desde la región para impulsar soluciones diseñadas para responder a las necesidades específicas de la población local.