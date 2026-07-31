El uruguayo que desde Israel emprendió en una startup de pencas, pivoteó hacia un modelo que ofrece fidelizar usuarios con juegos y experiencias y ahora se expande a África

Como su nombre lo dice Penka nació del fanatismo por el fútbol y de la intención de dos amigos de dotar de tecnología lo que desde el Mundial del 2006 hacían con un Excel: las pencas.

Durante el último mundial la tecnología desarrollada por el uruguayo Nicolá Milleris y el peruano Jaime Kaufmann fue utilizada por más de 500.000 personas y destacada por Google y Apple, alcanzó el puesto número uno en la categoría Deportes en más de 10 países de Latinoamérica.

Pero, para lograr este hito, los emprendedores recorrieron un largo camino que los llevó desde sus raíces lationamericanas hasta Tel Aviv, donde se contagiaron del espíritu emprendedor del punto que Milieris define como “la meca de hi-tech y de emprendedurismo” que los animó a apostar por su idea.

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En 2020, con el Covid-19 reteniéndolos en sus hogares, empezaron a coquetear con la idea de cristalizar el emprendimiento, al año siguiente, ya tenían un mínimo producto viable para testear con sus amigos y familiares y, para 2022, la aplicación estaba en las principales tiendas de aplicaciones.

“Esperábamos algo así como 5.000 usuarios”, recuerda Milieris en entrevista con Café y Negocios, pero la Copa del Mundo de Qatar superó sus expectativas y también su capacidad de reacción. “Cuando estaba empezando el Mundial se quisieron meter 30.000 usuarios a la vez y la plataforma no aguantó, literalmente colapsó y la gente nos empezó a mandar mensajes”, rememora.

Este golpe de realidad fue todo un aprendizaje para los cofundadores que rápidamente aprendieron la lección. En estado de pánico pudieron levantar los servidores “pero nos quedamos con ese trago tan amargo”, confiesa el uruguayo.

Ese año tuvieron más de 80.000 usuarios en Penka. Luego entendieron que había personas interesadas en jugar en el día a día aunque no estuviera presente el anzuelo del Mundial. Así exploraron torneos como la Copa Libertadores, ligas locales o la Copa América, pero monetizar esas experiencias era su talón de Aquiles.

“En la siguiente Copa América llegamos a los 350.000 usuarios, pero entendimos que esto era algo bastante estacional”.

Eso los llevó a pivotear en su modelo de negocios y comenzar a enfocarse en una industria nueva, la del fan engagement (o fidelización del fanático). Así fue cambiaron de un modelo dirigido a los consumidores finales a otro enfocado en ofrecer sus experiencias a otras empresas.

Se dedicaron a desarrollar nuevos juegos y experiencias que llegaron a canales de televisión, plataformas de streaming y casas de apuestas en Sudamérica, Europa y Japón. Los clientes no tardaron en ver el valor de integrar los juegos y experiencias de Penka a sus plataformas. “Empezamos con el juego de las predicciones y con desafíos diarios también, como tenemos ahora en nuestra aplicación el ranking de los 10 goleadores de los mundiales”.

A diario, Penka genera contenidos para que la gente participe y pueda ganarse premios vinculados al mundo del deporte y, por otro lado, ofrece experiencias para otras empresas.

“Como pioneros en el fan engagement entendemos que hay una oportunidad increíble, es algo que estamos definiendo mucho con nuestros clientes, pioneros también en este rubro”, revela el emprendedor que ve de primera mano el compromiso de las empresas con ofrecer a los usuarios más razones para entrar cada día a sus sitios.

“Es hacer que la gente no solo vea, sino que sea parte de la experiencia que está consumiendo”, describe Milieris.

Conquistar nuevos fanáticos

Desde que cambiaron su modelo de negocios, Penka logró resultados concretos para sus clientes, por ejemplo, en la plataforma de streaming deportivo más grande del mundo Dazn lograron la fidelización de los usuarios que permanecían más minutos mirando la Liga de Japón mientras jugaban a su juego de votar a sus jugadores preferidos. “Un 75% de la gente que votaba se quedaba más tiempo mirando el partido”, destaca el cofundador y reconoce que la mejor forma de fidelizar a los usuarios es mediante premios.

En la actualidad, Penka trabaja con clientes en distintas partes del mundo, como la casa de apuestas Ecuabet en Sudamérica, o Canal 1 en Israel, y se encuentra en plena expansión.

“Estamos ahora lanzando en África en otra plataforma de streaming”, adelanta el uruguayo. Esta plataforma de Tanzania les permitirá también llegar a otros países del continente como Etiopía. En la misma línea, tienen compromisos con clientes en México y exploran también un acuerdo con 7- Eleven para trabajar sobre su aplicación en Tailandia. “Es un mundo que tiene millones de puertas”, afirma Milieris y destaca que para este año su objetivo es facturar US$ 500.000 de ganancias recurrentes y para el 2027 su meta es llegar al doble.

En una industria que, entienden, no tiene techo, los emprendedores exploran nuevas oportunidades de negocios y, como exploradores, abren camino en una industria que en 2025 tuvo un valor de US$ 7.240 millones según Future Market Insights, crece a tasas de 18% anual. Se espera que este año el tamaño de mercado llegue a US$ 8.500 millones y para 2036 alcance los US$ 44.700 millones.