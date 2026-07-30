La uruguaya TecsPal fue adquirida por una compañía estadounidense y proyecta facturar más de US$ 100 millones en 2027

TecsPal, la startup uruguaya especializada en la gestión y distribución de equipamiento para empresas con equipos remotos , fue adquirida por Vensure Employer Solutions, una compañía estadounidense que ofrece soluciones de gestión de recursos humanos y procesamiento de nóminas. Como parte de la operación, la firma uruguaya vendió el 80% de su paquete accionario a la empresa estadounidense y pasará a formar parte de un grupo que atiende a más de 160.000 clientes , brinda soporte a más de 526.000 empleados y procesa más de US$ 150.000 millones en nóminas al año.

Con la incorporación, la empresa estadounidense apunta a fortalecer su expansión global sumando el servicio desarrollado por TecsPal, que abarca todo el ciclo de gestión de hardware, desde la compra hasta la recuperación de laptops cuando un empleado deja la empresa (offboarding). En sus cuatro años de trayectoria la compañía uruguaya ya equipó a más de 20.000 trabajadores y actualmente opera en más de 160 países.

“Al incorporar a TecsPal a la familia de empresas de Vensure, ampliamos nuestra capacidad de acompañar a organizaciones en todo el mundo con la tecnología, el talento y las soluciones de negocio que necesitan para operar y crecer con confianza", afirmó Alex Campos, CEO de Vensure Employer Solutions en un comunicado al que accedió Café y Negocios.

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Los fundadores de la startup uruguaya Juan Manuel Cat, Santiago Alcuri y Juan Pablo Bordaberry continuarán vinculados a la operación y mantendrán sus cargos , adelantó Bordaberry, CEO y cofundador de TecsPal, en diálogo con Café & Negocios.

"Hay muchas líneas de interacción para potenciarnos mutuamente y donde empezamos a conectarnos e integrarnos con parte de sus departamentos, pero la marca sigue como tal. Se sigue impulsando de forma independiente, se sigue gobernando de la misma forma y nosotros seguimos dentro de la empresa, mantenemos los mismos cargos y el mismo poder de decisión. Lo que nos va a pasar es que vamos a tener un crecimiento muy acelerado, porque vamos a tener un volumen de demanda cada vez mayor, en más países y con mayores volúmenes", adelantó.

En este sentido, según explicó Bordaberry, el modelo de adquisiciones de Vensure, que ha concretado más de 100 compras de empresas en los últimos años, se basa en preservar la autonomía operativa de las compañías que incorpora y adquirir entre el 50% y el 80% de participación de sus division partners.

Con esta operación, la compañía, que cerró su cuarto año de operación con una facturación cercana a los US$ 35 millones, proyecta triplicar esa cifra el próximo año. Además, en el marco de este plan de crecimiento acelerado, también prevé ampliar su plantilla de más de 60 trabajadores a 200 personas hacia 2028, con foco en la incorporación de talento joven de Uruguay y del resto de América Latina.

El detrás de la adquisición

La venta no formaba parte de los planes de los fundadores de TecsPal, sin embargo, la cultura de Vensure y la forma en que la compañía estadounidense planteó la adquisición terminaron por convencerlos de avanzar con la operación. El vínculo entre ambas compañías comenzó a gestarse cuando TecsPal creó un área de partnerships con el objetivo de desarrollar alianzas con empresas del sector de recursos humanos y ofrecer su solución bajo la modalidad de marca blanca. La startup identificaba desde hacía tiempo un fuerte potencial en ese mercado, impulsado por el crecimiento de la contratación remota por parte de las firmas de recursos humanos.

En ese proceso, la firma norteamericana planteó otro camino: en lugar de integrar el servicio mediante un acuerdo de colaboración, propuso adquirir TecsPal para incorporar su solución de gestión y distribución de hardware a su portafolio global.

Según contó el cofundador, TecsPal atravesaba un momento de fuerte expansión y alta rentabilidad, por lo que la decisión no respondió a una necesidad de financiamiento, sino a la oportunidad de acelerar su crecimiento de la mano de un socio global.

"No teníamos en mente vender la empresa. Veníamos creciendo de forma exponencial y con mucha rentabilidad, pero nos gustó su cultura y vimos que Vensure era un socio que estratégicamente nos convenía y era la forma de dar un salto", afirmó Bordaberry.

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A principios de 2022, Juan Pablo Bordaberry trabajaba en una empresa de venta de insumos agropecuarios y sus ahora socios, Juan Manuel Cat y Santiago Alcuri, en una tienda Apple en Uruguay. En ese momento, no se imaginaban que meses más tarde dejarían su trabajo y crearían una idea de negocio que no existía en la región.

“Una empresa inglesa llamó un día a mis socios y les dijo ‘tengo un empleado remoto en Uruguay y necesito equiparlo, pero no conozco a nadie y necesito comprarles a ustedes y pagarles con una transferencia internacional’”, contó Bordaberry a Café y Negocios sobre el inicio del emprendimiento.

Luego, la misma empresa necesitó el mismo servicio, pero esta vez en Colombia y en Perú y los jóvenes lo tomaron como una confirmación de que existía una demanda. Así surgió Tecspal, como una plataforma que simplifica el proceso de adquisición y distribución de hardware, entregando equipos en un promedio de 3,5 días a empresas que tienen empleados trabajando de forma remota.

“Enseguida vimos que había negocio, rentabilidad y una demanda creciente”, destacó el cofundador de la plataforma.

El ser latinos y conocer de cerca la cultura, así como las monedas de cada país y cómo funcionan las fronteras y aduanas, fueron parte de los diferenciales que los hicieron crecer.

“A diferencia de una startup clásica no hicimos una ronda de inversión, sino que fuimos creciendo de forma orgánica con nuestro laburo y nuestro tiempo, lo que implicó no cobrar durante los primeros meses”, contó Bordaberry.

A partir de este nicho de negocio, conformado por empresas con trabajadores remotos en distintas partes del mundo, los emprendedores fueron ampliando su idea de negocio, e incorporaron servicios como regalos empresariales o la reutilización de equipos tecnológicos mediante programas de reciclaje y recompra de dispositivos corporativos.