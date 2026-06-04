La startup uruguaya Arkimedes apuesta por Europa y concreta su primera adquisición con una operación millonaria

Los emprendedores uruguayos Maximiliano Casal y Rodrigo Capdevielle, fundadores de Arkimedes - una startup que mejora la eficiencia de los fondos de private equity y ya captó US$ 2 millones en una primera ronda de inversion pre-semilla - anunciaron hoy su primera adquisición.

Se trata de Dealsight, una plataforma con base en Londres especializada en deal sourcing y análisis de oportunidades de inversión para fondos de capital privado. Si bien las partes prefirieron no divulgar el monto exacto, los fundadores confirmaron a Café y Negocios que se trató de una operación millonaria . La transacción se estructuró mediante un intercambio accionario.

Además, como parte del acuerdo, el CEO y fundador de Dealsight, Frederik Teilmann pasa a formar parte del cap table de Arkimedes y se incorpora como accionista de la compañía, además de asumir el puesto de managing director en Europa.

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La operación marca una apuesta clara por el mercado europeo , un mercado que según detallaron los fundadores concentra un gran volumen de su cliente ideal, en particular fondos pequeños y medianos que están reevaluando cómo incorporar inteligencia artificial a sus procesos de inversión.

“El mercado europeo es estratégico porque concentra un gran volumen de nuestro ICP, fondos small y mid-size. Acelerar en esa geografía es muy relevante para nosotros, y hacerlo con un líder local de la talla de Frederik nos permite entrar con la velocidad y el conocimiento que requiere ese mercado”, sostuvo Capdevielle.

Además, según adelantaron los fundadores a Café y Negocios, a partir de esta operación incorporan a la cartera de clientes activos que Dealsight construyó en Londres. Esos clientes pasan a ser parte de Arkimedes y obtienen acceso al conjunto completo de capacidades de la plataforma: cinco módulos integrados, más de 19 aplicaciones especializadas y más de 100 agentes de inteligencia artificial diseñados para acompañar todo el ciclo de inversión, desde la originación de operaciones hasta la salida.

Una figura clave en Europa

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La incorporación de Teilmann como managing director en Europa es para los emprendedores uno de los componentes más relevantes de la operación.

El ejecutivo acumula ocho años de experiencia en private equity. La mayor parte de ese tiempo se desempeñó en Partners Group, uno de los fondos de inversión más respetados de Europa y referente global del sector. Posee un MBA por London Business School y, durante los últimos tres años, dedicó su trabajo a entender en detalle cómo la inteligencia artificial puede transformar la industria y fundó Dealsight en mayo de 2023 con esa convicción.

Desde Londres, Teilmann liderará la expansión europea de Arkimedes y el equipo regional que la compañía está construyendo en esa plaza. Para los clientes de Dealsight, la incorporación significa también un acceso ampliado a las capacidades completas de la plataforma de Arkimedes.

“La experiencia específica de Frederik en la industria de private equity complementa la nuestra en la ejecución. Su conocimiento del detalle de cómo opera la industria en Europa acelera todo lo que estamos construyendo en producto, ventas y go-to-market”, sostuvo Casal.

La estrategia y futuras adquisiciones en la mira

Aunque Arkimedes fue fundada en 2025, la compañía decidió realizar su primera adquisición a poco tiempo de su salida de stealth. Para los fundadores, esa rapidez responde a una convicción central sobre cómo construir una empresa global desde su origen.

“La clave es tener un equipo top a nivel global, y lo vamos a buscar donde tengamos que buscarlo. Esta adquisición muestra nuestra ambición sobre un plan global y ambicioso. Con esta operación sumamos a la compañía un gran talento, un conocimiento profundo del mercado europeo y un líder para esa oficina. Esa combinación es lo que acelera la categoría”, sostuvo Capdevielle.

Respecto a futuras adquisiciones, los fundadores indicaron que en el corto plazo el foco está en la integración de Dealsight a la plataforma de Arkimedes y en consolidar la operación europea. Sin embargo, el equipo mantiene una posición abierta para evaluar oportunidades estratégicas que aceleren la construcción de la categoría a nivel global.

Actualmente la empresa opera hoy con más de quince fondos clientes en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Tiene su sede central en Nueva York y oficinas en Londres. El equipo incluye operadores y profesionales con experiencia en DoorDash, Google, Palantir, JP Morgan, Patria Investments, Partners Group, Advent International, Delivery Hero y Chicago Booth.