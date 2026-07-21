Movida gerencial: Grupo Lactalis tiene nueva directora general en Uruguay, CPA Ferrere incorpora una gerencia clave y H&M renueva a su líder en plena expansión

La agenda corporativa en Uruguay estuvo marcada en las últimas semanas por cambios en la conducción de empresas de consumo, servicios profesionales, moda y tecnología . En este escenario, Grupo Lactalis, H&M, CPA Ferrere y Binance anunciaron nuevos nombramientos ejecutivos para fortalecer sus operaciones, impulsar sus estrategias de crecimiento y consolidar su presencia en Uruguay y la región.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay y el mundo.

La uruguaya Cecilia Alonso asumirá como directora general de Grupo Lactalis en Uruguay, empresa que comercializa en el país marcas como Parmalat y Président y que recientemente incorporó a Granja Pocha a su portafolio. Alonso, contadora de profesión, cuenta con una trayectoria de casi una década dentro del grupo , donde ocupó distintos cargos de liderazgo en el área financiera, entre ellos, CFO para el Cono Sur, directora controladora para Brasil y directora financiera para Latinoamérica, antes de asumir la máxima responsabilidad de la operación local.

“Después de casi 10 años en el Grupo Lactalis, en los cuales tuve distintos roles dentro del área financiera en Latinoamérica, estoy asumiendo un nuevo desafío como directora general en Lactalis Uruguay. Estoy feliz por la oportunidad y muy motivada por volver a trabajar 100% para mi país”, sostuvo Alonso al anunciar su nombramiento en LinkedIn.

CPA Ferrere suma a Ignacio Bassaizteguy como gerente de BPO

Ignacio Bassaizteguy asumió como gerente de Business Process Outsourcing (BPO) en CPA Ferrere, división especializada en la tercerización de procesos de negocio. El ejecutivo llega desde Cibils Soto Consultores, donde se desempeñó como gerente del área tributaria, y previamente desarrolló gran parte de su carrera en PwC Uruguay, firma en la que trabajó durante más de 12 años hasta alcanzar la posición de manager.

"Hoy arranco una nueva etapa en CPA Ferrere. Es un paso que encaro con muchas ganas y con la responsabilidad de seguir sumando valor desde un nuevo lugar, en una firma que respeto profundamente y con la que creo que podremos lograr grandes cosas", expresó sobre el nuevo desafío Bassaizteguy en sus redes sociales.

H&M tiene nueva general manager para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay

Como parte de su plan de expansión en Sudamérica, la cadena de moda designó a Anna Barigazzi como gerenta general de Mercados para Chile, Perú y Uruguay, sumando también a Paraguay a su gestión, en el marco de su llegada a este país en agosto de 2026.

La ejecutiva, que en enero de 2025 había asumido como sales manager para Chile, Perú y Uruguay, cuenta con una experiencia de casi dos décadas en el sector. Con este nuevo nombramiento, además de asumir la gerencia para la región, incorpora a Paraguay dentro de su ámbito de gestión. Desde su llegada a Sudamérica hace 12 años, con la apertura de su primera tienda en Chile en 2013, H&M ha ampliado su presencia regional, desembarcando en Perú en 2015 y en Uruguay en 2018. En 2025 se dio uno de los hitos con la llegada de la marca a Punta del Este. Actualmente, H&M cuenta con cuatro tiendas en Uruguay, 30 en Chile, y 19 en Perú, además del canal online en cada uno de esos mercados. La apertura de Paraguay se dará en agosto de 2026 con dos tiendas.

Movida gerencial internacional: Binance nombra a un gerente general para Argentina y Cono Sur

La plataforma global de activos digitales, que desembarcó en Uruguay en 2021, anunció que Matías Alberti será el gerente general para Argentina y Cono Sur. En este rol, el ejecutivo liderará las operaciones y estrategias de la región.

Alberti cuenta con más de siete años de experiencia en fintech y cripto. Antes de incorporarse a Binance, se desempeñó como country manager de Coinbase en Argentina. Previamente fue chief operating officer y country manager en Buenbit, con operaciones en Argentina, México y Perú, y global head of operations en Clara, con foco en LATAM.

"Con su experiencia, vamos a profundizar en nuestra estrategia de ofrecer productos y servicios que resuelvan necesidades reales, desde pagos del día a día hasta inversión y transferencias transfronterizas, posicionando a Binance como la plataforma para gestionar las finanzas cotidianas de los usuarios en la región", sostuvieron desde la empresa.