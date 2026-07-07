Movida gerencial: nuevo director financiero en IBF Negocios, salida de ejecutivos en UPM y Zonamerica y una cámara que renueva su liderazgo

Nombramientos, cambios de liderazgo y cierres de etapa fueron algunos de los movimientos que sucedieron en los últimos días en el ámbito empresarial. Mientras IBF Negocios incorporó un nuevo director financiero, Dos ejecutivos de larga trayectoria cerraron sus etapas en Zonamerica y UPM. Además, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) renovó su comisión directiva. A nivel internacional, el grupo argentino BIND, con presencia en Uruguay, designó a una nueva CEO para liderar su próxima etapa de crecimiento.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay y el mundo.

La compañía uruguaya de inversión y capital privado IBF Negocios, propietaria de empresas como Doña Coca y Vessena, tendrá un nuevo chief financial officer. Se trata de Andrés Lasa, ejecutivo con experiencia en dirección financiera y gestión de directorios.

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Antes de este nuevo puesto, Lasa formaba parte de SteinCares, compañía farmacéutica líder en América Latina , como asociado de estrategia, fusiones y adquisiciones y director financiero para Brasil y México.

A través de una publicación en su cuenta de LinkedIn, el ejecutivo anunció el nuevo desafío y agradeció la “oportunidad de ser parte de este importante proyecto”.

Además destacó los aprendizajes y el trabajo realizado durante su paso por la empresa que deja atrás.

"Con esto cierro una etapa en SteinCares que me dio grandes satisfacciones personales y profesionales, pero principalmente el haberme sentido parte de un gran equipo de trabajo y el sentimiento de haber construido parte de la historia de SteinCares", expresó.

Salomón Vilensky anunció el cierre de su etapa en Zonamerica

El uruguayo Salomón Vilensky, radicado en Israel desde hace más de 40 años, anunció el cierre de su etapa como director de innovación de Zonamerica.

A través de una publicación en sus redes sociales, el también director del Parque Industrial Dalton, uno de los principales polos tecnológicos e industriales de Israel, agradeció a la empresa por la oportunidad y destacó el trabajo realizado durante los últimos tres años.

"Quiero agradecer profundamente a Zonamerica por haber confiado en mí y por haberme permitido formar parte de un equipo humano excepcional", escribió.

Según explicó, la decisión llega luego de dejar encaminado, junto al equipo de Zonamerica, el desarrollo de un parque industrial de última generación, un proyecto que considera que "marcará un antes y un después" y que contribuirá al desarrollo económico e industrial de Uruguay durante muchos años.

"Creo que cumplí con los objetivos que me había propuesto y también con la confianza que tantas personas depositaron en mí para hacer realidad este desafío. Tuve el privilegio de trabajar para el país donde nací, después de haberme ido hace más de 40 años la vida me regaló la oportunidad de volver para aportar mi experiencia a Uruguay", afirmó.

Florencia Herrera se despide de UPM

La ejecutiva anunció recientemente el cierre de su etapa en UPM, donde se desempeñaba como directora de relaciones con stakeholders. Herrera acumula más de 25 años de trayectoria en empresas multinacionales y regionales como Botnia/UPM Uruguay, Montes del Plata y Banco Comercial. A lo largo de su carrera lideró procesos de comunicación, relacionamiento institucional y gestión de stakeholders en proyectos de gran impacto para el país, entre ellos la instalación de la primera planta de Botnia y, años más tarde, el desarrollo del proyecto UPM 2.

Actualmente, también preside la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU).

“El viernes cerré una etapa muy importante de mi vida profesional y recibí muchísimo cariño. Me llevo aprendizajes, recuerdos y, sobre todo, una enorme gratitud”, escribió.

La CUTI renueva su liderazgo

Amilcar Perea, presidente de la CUTI Foto: CUTI

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) realizó el 29 de junio las elecciones para definir la integración de su Comisión Directiva para el período 2026-2028. En esta instancia, el empresario Amílcar Perea fue reelecto como presidente y continuará al frente de la institución. En el período 2026-2028, CUTI buscará dar continuidad al trabajo desarrollado junto a sus empresas socias, con foco en los principales desafíos de la industria TIC.

La agenda estará orientada a sostener el crecimiento del sector, fortalecer su vínculo con otros actores y sectores de la economía, así como acompañar los cambios que atraviesan a la tecnología a nivel global.

Inés Jakubovski, quien forma parte de la directiva y asumió el rol de secretaria general de CUTI en este nuevo período, destacó que esta Comisión Directiva asumirá con una agenda enfocada en fortalecer el ecosistema tecnológico y acompañar a las empresas en una etapa de transformación.

“Este directorio continuará su labor en un contexto de cambios profundos para la industria. Nuestro foco estará puesto en fortalecer el ecosistema, acompañar el crecimiento de las empresas y consolidar a Uruguay como un actor relevante en el escenario tecnológico global”, sostuvo.

Movida gerencial internacional: El grupo argentino BIND tiene nueva CEO

Grupo BIND, ecosistema argentino de servicios bancarios y financieros anunció el nombramiento de Marcela Fernie como su nueva CEO. La ejecutiva, que llega desde Banco Galicia tras una trayectoria de casi 15 años en la entidad, cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria financiera, tecnológica y de medios de pago.

"Me une a este proyecto la convicción de que el sistema financiero argentino está viviendo una transformación real, y que BIND tiene todo para ser un protagonista de esta historia como lo viene siendo hasta ahora", expresó al asumir el cargo. Sobre sus objetivos, adelantó que el desafío será "potenciar lo que ya existe y acelerar lo que viene".

El grupo también tiene presencia en Uruguay desde 2022, siendo una de las primeras iniciativas de expansión internacional de la compañía.