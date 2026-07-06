Evitar la incomodidad: experta revela las claves para superar el error que más se repite a la hora de liderar

En los últimos días, la empresa de desarrollo de talento LUK HR, fundada por la experta en management y ex chief sales officer de PedidosYa Karen Burschtin , anunció su i nternacionalización a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México para acompañar a los equipos de la tecnológica Xertica.ai . Además, la empresa ya cuenta con más de 50 clientes en el mercado uruguayo .

Sin embargo, si bien las culturas organizacionales cambian de un país a otro, para Burschtin, hay un desafío que se repite sin importar la geografía y el sector: la dificultad de los líderes para mantener conversaciones díficiles .

Querer evitar la incomodidad, es, para la especialista, uno de los errores más frecuentes del liderazgo y un factor que termina condicionando la cultura y los resultados de las organizaciones.

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“El 86% de los líderes del mundo no son asertivos, y aunque la asertividad como constructora de cultura es vivida en los mercados de forma distinta, todas las compañías tienen la necesidad o el deseo irracional de zafar de la incomodidad ”, dijo la fundadora de LUK HR en diálogo con Café y Negocios.

Como ejemplo, Burschtin explicó que muchos líderes tienen dificultades para ser claros y concisos al dar feedback, señalar errores o marcar oportunidades de mejora. Para evitar la incomodidad utilizan por ejemplo técnicas como "endulzar" el mensaje con un comentario positivo antes de plantear lo que consideran que debe cambiar, no dejando claro el mensaje final.

Este tipo de errores en la comunicación, que pueden parecer menores, terminan bloqueando la posibilidad de sacar la mejor versión de los trabajadores y generan una comunicación que puede tornarse pasiva o agresiva.

A su vez, esto debilita los vínculos dentro de las organizaciones y dificulta la construcción de relaciones auténticas, y de colaboración, lo que finalmente termina impactando directamente en la cultura de la empresa. Y como en una cadena, el efecto termina reflejándose en los resultados. Según Burschtin, solo los equipos que construyen una cultura de comunicación honesta, con inteligencia emocional, colaboración y confianza para afrontar conversaciones difíciles logran alcanzar un desempeño extraordinario.

Otra forma de hablar

Para abordar este desafío, desde LUK HR promueven una forma distinta de dar feedback. En lugar de recurrir a la clásica fórmula "sándwich" de destacar primero un aspecto positivo para luego señalar uno negativo, Burschtin propone identificar una fortaleza de la persona y utilizarla como punto de partida para impulsar su desarrollo.

La estrategia consiste en preguntarle al colaborador cómo logró desarrollar una habilidad en la que se destaca y desafiarlo a aplicar ese mismo proceso para mejorar otra en la que todavía tiene una oportunidad de crecimiento. A esto, agregó la especialista, se suma la necesidad de comunicar el mensaje con claridad, de forma concisa y con el tono adecuado para que la persona entienda qué es lo que debe cambiar.

Sin embargo, también hay un desafío de fondo que implica tanto a los líderes como a los trabajadores y que requiere un trabajo a la interna del equipo. Se trata de la capacidad de no interpretar cada observación como un ataque personal o un fracaso, algo para lo que es fundamental trabajar la inteligencia emocional tanto de gerentes como de empleados.

“Si todos los seres humanos de las organizaciones de Uruguay estuviéramos dispuestos a que nos vengan a decir qué es lo que podríamos mejorar para ser mejores profesionales y personas dentro de la organización sería otra empresa, otra cultura, viviríamos con mayor bienestar”, sostuvo Burschtin.

A su vez, agregó que la construcción de equipos de alto desempeño también exige desarrollar otras capacidades, como la confianza, la autonomía, la orientación a resultados, la empatía, la escucha activa, la comunicación asertiva, el reconocimiento, la motivación, la creatividad y la generación de seguridad psicológica.

"Profundizar en estas herramientas es lo que permite construir equipos capaces de superar las expectativas", concluyó.