La clásica casona del siglo XIX ubicada en el Prado que tendrá una nueva vida tras una inversión de más de US$ 2 millones

Un nuevo proyecto inmobiliario ubicado sobre 19 de Abril, una de las avenidas más emblemáticas del Prado, tiene a una casona construida en 1910 como su protagonista.

La propiedad, concebida en sus inicios como una casa quinta, forma parte de una etapa arquitectónica relevante de Montevideo y de la identidad del Prado , en la que residencias de este tipo funcionaban como viviendas de descanso, rodeadas de jardines y espacios verdes. Más adelante la casa tuvo otros usos, y funcionó por ejemplo como pensión durante varios años.

Ahora, esta clásica casona del siglo XIX tendrá una nueva vida tras una inversión de más de US$ 2 millones .

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El proyecto, impulsado por la desarrolladora Kaplan Desarrollos Inmobiliarios, con la participación de LPS Arquitectos y la constructora Bidunor SA, se compone de dos bloques.

Por un lado, Essenza Casona, que recupera y pone en valor la residencia histórica, transformándola en apartamentos dúplex de uno, dos y tres dormitorios. La intervención busca conservar íntegramente la imagen de la casona hacia la ciudad y recuperar todos aquellos elementos originales que le dan identidad.

En su interior se desarrollarán ocho viviendas dúplex de uno, dos y tres dormitorios, se restaurarán todas las aberturas de madera, los postigones, las molduras, las mayólicas y los pisos originales.

A esto se suma, en el mismo predio, Essenza Nuova, un edificio contemporáneo con unidades de dos dormitorios, amplias terrazas y parrilleros exclusivos, que contrasta con el clasicismo y carácter de la casona.

“Más allá de las diferencias entre ambos volúmenes, el proyecto comparte una misma filosofía: priorizar el diseño, las dimensiones confortables, la iluminación natural y una relación permanente con los jardines y espacios verdes que rodean el conjunto”, dijeron desde la desarrolladora.

El proyecto implicará una inversión aproximada de US$2, 3 millones y desde Kaplan estiman que el reciclaje patrimonial de la casona y la construcción del nuevo edificio finalicen en aproximadamente 14 meses.

El valor arquitectónico del lugar y el desafío del reciclaje

Render proyecto

El Estudio LPS, integrado por los arquitectos Pintos, Santellán y Babat, especialistas en reciclajes patrimoniales y con un profundo conocimiento del Prado, fue el que identificó el potencial de la propiedad y le propuso a Kaplan desarrollar el proyecto.

“A partir de ahí comenzó un largo trabajo en conjunto, buscando el equilibrio entre hacer un proyecto viable económicamente, atractivo desde el punto de vista comercial y, al mismo tiempo, respetar la esencia de la casona y ponerla realmente en valor”, sostuvieron desde la desarrolladora.

La propiedad, detallaron, cuenta con un excelente estado de conservación y mantiene prácticamente intacta su fachada, algo que explica el alto grado de protección patrimonial que tiene.

Además de tener dimensiones y proporciones privilegiadas, el inmueble conserva muchísimos elementos originales como las mayólicas, pisos de baldosa calcárea, tablas de pinotea, molduras, herrería y una fachada con un alto nivel de detalle.

“Son esas piezas las que le dan personalidad y las que justifican el esfuerzo por preservarla”, sostuvieron desde Kaplan.

El principal desafío del proyecto, señalaron, es lograr que una casa de más de cien años pueda ofrecer el nivel de confort que hoy espera cualquier comprador, sin perder lo que la hace única. Esto implica mucho trabajo artesanal y una enorme coordinación entre especialistas. A lo que se suma un desafío técnico importante en materia de eficiencia térmica, instalaciones y funcionamiento, para que el resultado combine las características de una casa histórica con las prestaciones de una vivienda contemporánea.

En este sentido la propiedad incorporará elementos nuevos, como el núcleo del ascensor o un puente metálico, que se diseñaron deliberadamente con un lenguaje contemporáneo, que busca “dialogar” con los elementos originales.

A quiénes apunta la propuesta, la posibilidad de replicar el modelo y los desafíos de este tipo de proyectos para el inversor privado

La propuesta busca diferenciarse en el mercado a través de la combinación entre la recuperación del patrimonio arquitectónico y la arquitectura contemporánea.

“El Prado tiene una identidad muy marcada. Hay mucha gente que nació, creció o vive en el barrio y no quiere irse, pero busca una vivienda más cómoda o moderna. Creemos que ese será uno de los perfiles naturales del proyecto”, mencionaron desde Kaplan.

Otro perfil de compradores que buscan atraer son los que valoran especialmente la arquitectura, el patrimonio y los espacios con personalidad.

“No es un producto pensado para competir por precio o por metros cuadrados, sino por ofrecer una experiencia de vivienda distinta”, sostuvieron.

Asimismo, señalaron que el proyecto está amparado por la Ley de Vivienda Promovida, lo que brinda a los compradores beneficios fiscales y hace aún más atractiva la propuesta.

“Nos encantaría que este tipo de proyectos se multiplicara. Hay muchas construcciones valiosas en Montevideo que hoy están vacías o en proceso de deterioro y que podrían tener una segunda vida”, sostuvieron.

Muchas de estas grandes residencias, explicaron, fueron concebidas para una forma de vivir que hoy prácticamente ha desaparecido, lo que hace que sea difícil encontrar compradores dispuestos a mantenerlas como vivienda familiar.

“La reconversión en proyectos que combinan la preservación con nuevos usos permite darles una segunda vida y, al mismo tiempo, hacer viable su conservación. El peor enemigo de la conservación del patrimonio es el desuso y el abandono: un edificio vacío se deteriora mucho más rápido que uno habitado y cuidado”, mencionaron.

En este sentido, agregaron que no tiene por qué tratarse únicamente de vivienda, sino que podrían reciclarse en comercios, oficinas, centros culturales u otros destinos.

Sin embargo, desde la desarrolladora agregaron que desde la óptica del inversor privado este tipo de proyectos no siempre son sencillos, ya que reciclar suele ser bastante más costoso que construir desde cero, al requerir mano de obra muy especializada y una enorme cantidad de trabajo artesanal.

“Para que un proyecto de estas características sea viable tiene que combinarse con una buena ubicación y una demanda suficiente. Cuando esas condiciones se dan, creemos que es una excelente forma de preservar el patrimonio y contribuir a la revitalización de la ciudad”, cerraron.