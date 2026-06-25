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Incendio en un centro Mides del Prado: Bomberos evacúa el lugar y retira a personas en camilla y silla de ruedas

La información primaria indica que el fuego se desarrolló en una habitación con personas con movilidad reducida

25 de junio de 2026 15:17 hs
Incendio en centro Mides del Prado

Incendio en centro Mides del Prado

Foto: Subrayado de Canal 10

Bomberos combate un incendio que se desató en un centro de recuperación del Ministerio de Desarrollo Social en el Prado, destinado a atender a personas con vulnerabilidad y enfermedades. Los bomberos están evacuando a las personas, algunas de las cuales estaban en camillas y en sillas de ruedas.

El hecho ocurrió en el centro Tarará que atiende a personas con diferentes patologías, según informó en primera instancia Subrayado de Canal 10. La información primaria indica que el fuego comenzó en una habitación que alojaba a personas con movilidad reducida, según este medio.

El centro está ubicado en la calle Camino Castro y hasta el lugar se movilizaron dotaciones de bomberos y ambulancias para socorrer a las personas que estaban allí.

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Tarará recibe a personas de todas las edades, usuarias de ASSE, que tienen el alta hospitalaria y necesitan recuperación o rehabilitación y no cuentan con recursos ni acompañamiento familiar.

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