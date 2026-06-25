Bomberos combate un incendio que se desató en un centro de recuperación del Ministerio de Desarrollo Social en el Prado, destinado a atender a personas con vulnerabilidad y enfermedades. Los bomberos están evacuando a las personas, algunas de las cuales estaban en camillas y en sillas de ruedas.
Incendio en un centro Mides del Prado: Bomberos evacúa el lugar y retira a personas en camilla y silla de ruedas
La información primaria indica que el fuego se desarrolló en una habitación con personas con movilidad reducida