Vecinos del data center de Google en Canelones piden frenar avances: reclaman dejar sin efecto autorización ambiental y denuncian molestias

Un grupo de cuatro familias que residen juntas en predios linderos al lugar donde se construye un data center de Google , en el departamento de Canelones, presentaron un recurso ante el Ministerio de Ambiente buscando frenar el avance en la construcción hasta que no se resuelvan una serie de aspectos , según el escrito al que accedió El Observador.

En concreto, los vecinos —que residen en tres padrones contiguos que conforman un " único entorno residencial y familiar" de más de cuatro hectáreas — recurrieron ante el ministerio la resolución que otorgó en junio de 2024 la autorización ambiental previa (AAP) a la sociedad de responsabilidad limitada (SRL) Eleanor Applications para la instalación de un centro de datos Los Teros, nombre oficial del proyecto del data center de Google.

La resolución que ahora se recurre —a través de un escrito presentado por el estudio Delpiazzo con fecha del 29 de julio — también incluyó la autorización de emisiones al aire y un plan de gestión de residuos sólidos industriales . El data center se está construyendo en el Parque de las Ciencias de Canelones con una inversión estimada de US$ 850 millones . Contará con decenas de generadores, bancos de carga, refrigeradores de aire y hasta una subestación eléctrica.

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En el reclamo, los vecinos aseguran que, si bien se otorgó la AAP a los desarrolladores en junio de 2024 , nunca se le notificó a los propietarios de los terrenos linderos, que aseguran que se pudieron acceder al expediente de Ambiente en julio de 2026 , luego de un pedido de acceso a la información pública, con la obra "prácticamente terminada". Esto pese a que habían sido identificados, según afirman en el escrito, como receptores sensibles del proyecto por parte del estudio de impacto ambiental .

Prensa Google

Aseguran que llegaron a ser identificados como "el vecino más vulnerable" en relación al impacto acústico del proyecto, pero que aún así no fueron "individualizados, contactados o consultados durante la elaboración del estudio de impacto ambiental". "Tampoco surge que hayan participado en el estudio de percepción social invocado por la proponente ni que las condiciones concretas de las viviendas hayan sido consideradas específicamente al evaluar los impactos", señala el texto.

En el recurso presentado ante el ministerio los vecinos denuncian que en esta etapa de construcción ya se han registrado "molestias e impactos". Describieron una modificación "de forma permanente" en el "paisaje cotidiano de las familias" por la mera "presencia física del emprendimiento", pero además señalan que la "iluminación industrial alteró sustancialmente las condiciones nocturnas".

Describen que durante las tareas de construcción, acondicionamiento y prueba "comenzaron a percibirse ruidos antes inexistentes".

"Entre otros episodios, se han advertido molestias asociadas a flushing (limpieza de tuberías) nocturno, pruebas de bancos de carga y funcionamiento de generadores y otros equipos", apuntaron.

Por medio del recurso de revocación y jerárquico presentado, las familias propietarias de estos padrones piden que se anule de forma total la resolución que otorgó la AAP, pero que, en caso de que esto no se produzca, que se modifique la autorización para "subsanar las irregularidades señaladas" y "completar la evaluación de los impactos sobre los predios linderos", así como "incorporar condiciones específicas y exigibles para su prevención, mitigación y monitoreo".

Los propietarios que presentaron el recurso viven en un mismo entorno integrado por "viviendas, jardines y espacios de uso común de las familias", incluyendo canchas de tenis, pádel y otras instalaciones recreativas.

Aseguran que la "adquisición, construcción y acondicionamientorespondieron a un proyecto de vida permanente y supusieron una inversión económica particularmente significativa". Las compras se hicieron en diferentes fechas, pero todas ellas previas a que empezara a construirse el data center.

Las viviendas están a menos de cien metros de algunas de las instalaciones, edificios, muros, equipos y chimeneas del proyecto de Google, que se ubican "inmediatamente detrás de sus jardines, siendo perfectamente visibles desde el interior y desde las ventanas de sus casas."

Al iniciar este recurso, quedarán luego habilitados, pasados los plazos legales, a recurrir ante la justicia administrativa (TCA o juzgados de primera instancia) para pedir la nulidad.