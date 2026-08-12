Bergara sobre el botón de pánico en los ómnibus: "No es la Intendencia la que interviene"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , afirmó "ya funciona" un botón de pánico en las unidades del transporte público, pero aseguró que "no es la Intendencia que interviene" en esos casos.

Las declaraciones ocurrieron en rueda de prensa, después de un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), en donde el intendente expuso sobre temáticas relacionadas a la gestión de la limpieza y el presupuesto quinquenal, entre otros.

La alusión al botón de pánico surge a raíz del hecho ocurrido el domingo pasado, cuando un conductor de la empresa UCOT fue amenazado con armas y obligado a manejar hasta el intercambiador Belloni por parte de un grupo de hinchas de Cerro . El sindicato de trabajadores de ASCOT-UCOT se reunió este lunes con autoridades del Ministerio del Interior para hablar del tema y, a la salida, el dirigente del sindicato, Matías Costa, señaló que el botón de pánico que ya existe no está funcionando correctamente. Atribuyó la falla a un problema "de software" que dependía de la intendencia y que correspondía a esta "agilizar".

Bergara dijo que no había un operativo específico en Parque Rodó y que el "desencadenante" de la muerte de un adolescente "no fue la picada en sí"

" El botón de pánico ya está. El problema es que hay un problema de software que es donde la Intendencia se tiene que agilizar y agilizar los plazos para poder tener línea directa [con la Policía]. Nosotros entendemos que no va a ser la única solución, pero es un granito más de arena", había dicho Costa.

Este miércoles, consultado sobre esta situación, el intendente de Montevideo aclaró este hecho: "El botón de pánico no es para avisarle a la Intendencia. Además, son cuestiones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, no es la Intendencia la que interviene (en todo caso, en el [Ministerio del] Interior), pero es un botón que avisa a las respectivas empresas de transporte. Y, bueno, sí, si hay que perfeccionar ese sistema, se hará", aseguró Bergara.

A raíz de este tema, el edil colorado Federico Paganini presentó un pedido de informes al gobierno departamental para conocer cómo está funcionando el sistema.

A raíz de lo denunciado por el dirigente sindical, referente a que la IM no tiene funcionando el software vinculado a los botones de pánico de los ómnibus, presentamos pedido de informes. https://t.co/1rw5VIHeaD pic.twitter.com/tBtXFPN5bJ — Federico Paganini (@FdePaganini) August 11, 2026

Encuestas avalan los primeros avances del plan de limpieza

Durante el encuentro en ADM, Bergara compartió los resultados de una encuesta —realizada por Equipos Consultores— que hecha buena luz a la recepción de los primeros avances de la reforma del sistema de limpieza de la ciudad: 85% aprueba el nuevo sistema de contenedores, mientras que 90% de los encuestados afirman que el sistema es mejor que el anterior.

La encuesta fue realizada en barrios donde ya se implementa el nuevo sistema de contenedores (intradomiciliarios e intraprediales). Según la información difundida, 9 de cada 10 encuestados afirman que su zona está más limpia.

Consultado sobre los niveles de aprobación, Bergara mencionó que "los resultados para la gente son visibles" y que el plan implica llevar este sistema a "casi medio millón de hogares" en Montevideo.

"Ya hemos avanzado cerca de un 10% de esto y los resultados para la gente son visibles y lo expresan en esta encuesta. Hay alrededor de unos 60 mil hogares que van a quedar fuera de este esquema. Por eso nos retiramos el 100% de los contenedores de la vía pública, de 11 mil y pico de contenedores que había, vamos a retirar más de 7 mil, pero van a quedar unos cuantos en zonas donde el cambio del sistema no es posible", aclaró el intendente.