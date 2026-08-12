Piquete por Palestina en el puerto: fuerte crítica de organizadores a la ANP por inicio de investigación a funcionario

Una movilización a favor de Palestina que intentó impedir la salida de un barco con ganado en pie para Israel derivó en el inició de una investigación administrativa a un funcionario de la Administración Nacional de Puertos (ANP) que participó de la medida. Tras la decisión, los organizadores repudiaron la actitud de la cúpula del organismo y defendieron el derecho a la protesta.

La Coordinación por Palestina quiso obstaculizar días atrás una exportación de ganado que tenía como destino el puerto israelí de Haifa. La movilización se realizó en el Acceso Norte del puerto de Montevideo y generó congestionamiento en el ingreso de camiones .

En ese momento, el buque Galloway Express se encontraba cargando 3.000 cabezas de ganado y eso motivó la presencia de varios integrantes de la coordinadora que desde hace tiempo le reclama al gobierno uruguayo el corte de vínculos políticos, diplomáticos y comerciales con Israel.

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Piquete por Palestina quiso impedir salida de barco con ganado en el puerto y funcionario de ANP será investigado

En la manifestación estuvo Jorge Vignolo, funcionario de la ANP, dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) e integrante de la Coordinación por Palestina . Y su presencia no pasó desapercibida en el organismo.

Video: Instagram/lopes.daniela__/

El director por la oposición, Jorge Gandini, solicitó el inicio de una investigación administrativa a Vignolo.

El pedido planteó que de acuerdo con los registros de control de horario, Vignolo ingresó a las 07.10 horas y egresó a las 16.18. “Asimismo, surge de diversos registros audiovisuales y publicaciones de prensa que, durante ese lapso, habría participado activamente en la manifestación realizada en los accesos al puerto de Montevideo, convocada en ocasión de un embarque de ganado en pie con destino al Estado de Israel, en representación de la Coordinación pro Palestina, organización de la cual forma parte”, añadió.

El documento expuso que correspondía analizar si la participación del funcionario durante su jornada laboral pudo configurar un abandono de servicio o cualquier otro incumplimiento de los deberes funcionales previstos en la normativa vigente.

El planteo de Gandini fue acompañado por el resto de los integrantes del directorio de la ANP y luego se conformó un expediente que ya está en la órbita de la gerencia general del organismo.

La respuesta de los organizadores no se hizo esperar. Primero fue el Supra que calificó la medida como un “episodio de persecución sindical y criminalización de la movilización como herramienta legítima de los trabajadores”.

El comunicado agregó que la protesta, la movilización y la solidaridad internacionalista forman parte de la historia y de las mejores tradiciones del movimiento obrero uruguayo. “Pretender disciplinar o sancionar a quienes se movilizan y expresan públicamente su solidaridad frente a situaciones de injusticia y violaciones de derechos humanos constituye un grave retroceso democrático y sindical”.

El sindicato alertó sobre la creciente utilización de mecanismos administrativos como instrumentos disciplinamiento de la militancia y advirtió que “no permanecerá indiferente a ningún intento de amedrentar o limitar el derecho de los trabajadores”.

Minutos después Gandini respondió en su cuenta de X. “La investigación administrativa definirá si fue `lucha´ o abandono de funciones en horario de trabajo, cobrando salario y fuera del puerto”, escribió.

La lucha sindical no se sanciona, estamos de acuerdo. Pero en su nombre no vale todo.

La investigación administrativa definirá si fue "lucha" o abandono de funciones, en horario de trabajo, cobrando salario, fuera del puerto, en una actividad no organizada por el sindicato… pic.twitter.com/z7rdWaotJn — Jorge Gandini (@jorgegandini) August 10, 2026

Este martes apareció la voz que faltaba con un comunicado de la Coordinación por Palestina. El grupo comentó que la actividad había sido organizada en conjunto con la Coordinadora de Sindicatos Portuarios con el objetivo de “entorpecer el embarque de ganado con destino a Israel”.

El comunicado indicó que era especialmente grave que se pretendiera investigar la participación de un trabajador organizado en una movilización convocada por su sindicato.

“Parece más un intento de sanción ejemplarizante que una genuina preocupación por el respeto de las normas”, expresó.

Por tanto, solicitó a la ANP que actúe con “pleno respeto de los trabajadores, evitando cualquier forma de persecución o represalia vinculada al ejercicio de la actividad sindical y el derecho a la protesta”.