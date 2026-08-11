"Hermosa, inteligente y de buen corazón": amiga de la enfermera hallada sin vida en Malvín criticó comentarios y aseguró que "buscó ayuda"

Este martes una amiga de Florencia Amorín , la auxiliar de enfermería de 27 años que estaba desaparecida desde el domingo y cuyo cuerpo fue hallado este martes en playa Malvín , pidió "compasión y respeto" ante los comentarios que comenzaron a circular sobre la joven. Además, cuestionó al sistema de atención a la salud mental ya que, según dijo, la joven " buscó ayuda ".

" Florencia era mi amiga , una gurisa de familia, de buen corazón y lejos de ser una persona con maldad y hacerle daño a alguien. Puedo asegurar que la gente no tiene ni la más mínima idea de cómo es ella como para poner las cosas que ponen ", expresó.

La declaración se produjo luego de que trascendiera que Amorín estaba siendo investigada por una denuncia por hurto de fármacos controlados en el Hospital Evangélico , donde trabajaba como auxiliar de enfermería.

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Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador, entre los medicamentos denunciados como faltantes había fentanilo, morfina y diazepam .

"No tienen ni idea de lo mal que se sentía"

Por otra parte, aseguró que su amiga atravesaba desde hacía tiempo una situación de sufrimiento y que le había hablado en reiteradas oportunidades sobre lo que estaba viviendo.

"No tienen ni idea de lo mal que se sentía desde hace muchísimo tiempo, de las cosas horribles que vivió, de los audios llorando desesperada que me mandaba contándome que tenía pensamientos negativos y quería encontrar una solución y no la encontraba", relató.

También sostuvo que Amorín había intentado recibir asistencia antes de su desaparición. "Antes de hacer todo lo que se sabe, buscó ayuda, iba a emergencias muchas veces pidiendo ayuda y como se sabe no se le dio la importancia que debía", afirmó.

Se trata de la versión aportada por su amiga y hasta el momento no se informó oficialmente en qué centros habría solicitado esa atención ni las circunstancias de esas consultas.

La allegada también vinculó el faltante de medicamentos que era investigado con la situación personal que, según ella, atravesaba Amorín, aunque las autoridades no han establecido públicamente esa relación. "No tiene sentido que una persona saque toda esa medicación y se quite la vida para no sentir dolor", expresó.

"Es increíble cómo juzgan sin saber nada"

Luego, a través de una historia de Instagram, volvió a referirse a las repercusiones del caso y reclamó mayor empatía. "Si hay algo que no me cabe duda es que nunca sabemos por lo que está pasando el de al lado, si nos faltará ser muchísimo más empáticos y humanos", escribió.

"Es increíble cómo juzgan sin saber nada, la gente cree sabérselas todas, hablan y dicen cada barbaridad con tanta claridad como si supieran de quién están hablando", agregó.

La joven también puso el foco en la atención de la salud mental y cuestionó la respuesta que reciben las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento.

"Me da muchísima lástima que la salud mental siga tan abandonada, que mucho se hable pero poco se haga y me pregunto: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las personas van a sufrir para que se les aporte la ayuda que corresponde? ¿Cuántas vidas de personas que amamos tenemos que perder para que se haga algo en el momento se tiene que hacer?", expresó.

También habló del impacto que lo ocurrido provocó entre los familiares y allegados de Amorín. "Detrás de todo esto hay una familia que sufre y amistades que se quedan con la desesperación de no haber podido ayudarla más y sacarla de ese lugar horrible en el que estaba su mente", escribió.

Finalmente, recordó a su amiga como "súper dulce, una chiquilina hermosa, inteligente y de buen corazón". "Hoy más que a una amiga pierdo a una hermana con la que compartí muchísimas cosas y me duele en el alma. Me quedo con los recuerdos más hermosos de su sonrisa, de los abrazos calentitos y de su compañía. Hasta que nos volvamos a ver, te amo", concluyó.

El hallazgo del cuerpo en playa Malvín

La Armada Nacional informó este martes del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la zona de playa Malvín. Las autoridades presumen que se trata de Amorín, lo que posteriormente fue confirmado por sus familiares.

La joven era buscada desde el domingo 9 de agosto, cuando la Prefectura de Trouville recibió información de que habría ingresado al Río de la Plata desde la zona de playa Malvín, a la altura del parador Salmuera, y no había regresado a la costa.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares a las autoridades, antes de desaparecer había enviado mensajes en los que manifestaba intenciones de atentar contra su propia vida.

Prefectura activó el protocolo de búsqueda y desplegó la embarcación PNN 201, además de coordinar las tareas con la Policía Nacional y los familiares de la joven.

Las autoridades también realizaron actuaciones sobre el vehículo y las pertenencias de Amorín, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia.

La búsqueda fue suspendida a las 17:30 del domingo sin resultados positivos y se retomó a primera hora del lunes con la embarcación PNN 106. Finalmente, este martes la Armada confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en playa Malvín.