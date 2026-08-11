El tiempo exacto de pesas a la semana que alarga la vida, según Harvard

Un estudio liderado por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard determinó la cantidad exacta de entrenamiento de fuerza semanal necesaria para maximizar la longevidad . La investigación reveló que dedicar entre 90 y 120 minutos semanales a ejercicios de resistencia reduce significativamente el riesgo de muerte por causas cardiovasculares y neurológicas.

El trabajo científico, publicado en junio de 2026 en el British Journal of Sports Medicine, realizó un seguimiento a más de 147.000 adultos durante un periodo de hasta 30 años a través de diversos estudios de cohorte a largo plazo.

Los análisis indicaron que las personas que cumplían con la meta de 90 a 120 minutos semanales de pesas registraron una reducción del 19% en el riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares y un 27% menos de riesgo frente a condiciones neurológicas.

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Asimismo, los investigadores observaron que superar los 120 minutos semanales de entrenamiento de fuerza no aportó beneficios adicionales en la tasa de supervivencia, alcanzando un punto de estabilidad en la curva de protección.

La combinación clave con el ejercicio aeróbico

El informe analizó también la interacción entre el trabajo muscular y las actividades aeróbicas convencionales, como caminar, correr o andar en bicicleta.

Los datos demostraron que los mayores indicadores de longevidad se obtuvieron al combinar ambas modalidades. Quienes asociaron la rutina de fuerza con ejercicio cardiovascular presentaron una menor tasa de mortalidad general en comparación con las personas que realizaban únicamente una de las dos disciplinas.

El hallazgo aporta precisión sobre la dosis óptima de actividad física, evidenciando que rutinas breves pero consistentes de resistencia muscular resultan suficientes para impactar de forma positiva en la salud a largo plazo.