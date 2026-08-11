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Meteorólogo anticipa "siete días sin ver el sol" y dos posibles ciclones extratropicales en Uruguay: los detalles

El meteorólogo prevé varios días de cielo cubierto y lluvias, y adelantó que los modelos muestran dos depresiones frontales para el 19 y el 25 de agosto

11 de agosto de 2026 11:53 hs
El meteorólogo anuncia cielo nuboso y cubierto durante varios días

El meteorólogo anuncia cielo nuboso y cubierto durante varios días

Leonardo Carreño

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó que Uruguay atravesará una seguidilla de jornadas con abundante nubosidad y precipitaciones, al punto de que "por siete días no se va a ver el sol". Además, adelantó que los modelos meteorológicos muestran la posible formación de dos depresiones frontales o ciclones extratropicales durante la segunda mitad de agosto.

Ramis actualizó este martes sus perspectivas para las próximas semanas durante su columna en Informativo Sarandí y ratificó, en primer lugar, la llegada de lluvias para este miércoles y jueves.

Según explicó, las precipitaciones se concentrarán durante la tarde y la noche. Además, prevé nuevas lluvias durante el sábado y el domingo, aunque en este caso serían de escasa entidad. "Muy poca cosa, unos 'chaparroncitos' para molestar", afirmó.

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Ramis anticipó "siete días sin ver el sol"

Más allá de las precipitaciones, el meteorólogo advirtió sobre una persistente nubosidad que se instalará sobre Uruguay durante los próximos días. "Por siete días no se va a ver el sol", afirmó Ramis.

De todas formas, aclaró que podrían registrarse algunos momentos en los que la presencia de nubes permita observar parcialmente el sol. "Por momentos, y con nubes altas, se podrá filtrar un poquito de sol, pero será un sol tímido", explicó.

Ramis vinculó este escenario con las características propias "de los inviernos con El Niño".

Dos posibles ciclones extratropicales en la segunda mitad de agosto

El meteorólogo señaló además que otro elemento asociado a El Niño es "la sucesión de depresiones frontales", fenómenos conocidos también como ciclones extratropicales.

Según los modelos que maneja Ramis, la primera de esas depresiones frontales podría producirse el miércoles 19 de agosto.

Una segunda aparece en las proyecciones para el martes 25 de agosto, aunque el meteorólogo advirtió que este último episodio todavía no se presenta con claridad en los modelos, por lo que la previsión puede modificarse a medida que se acerque la fecha.

Ramis señaló que, según las proyecciones actuales, ninguno de los dos fenómenos tendría una intensidad comparable con el ciclón extratropical que afectó a Uruguay la semana pasada y provocó daños en distintos departamentos.

Sin embargo, advirtió que los sucesivos episodios podrían dejar volúmenes importantes de precipitaciones, con "acumulados que suman".

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