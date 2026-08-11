Hasta 1000 nuevos empleos: el país de la región que confirmó una inversión millonaria y apuesta a exportar

Paraguay sumará una nueva apuesta vinculada con la industria frigorífica. Estrellita Foods S.A. confirmó la construcción de una planta en General Resquín , departamento de San Pedro , con una inversión superior a US$ 40 millones y una capacidad inicial de faena de 200 animales por día.

Bajo un diseño modular que permitirá ampliar progresivamente la producción hasta alcanzar las 600 cabezas diarias, la firma estima que la iniciativa podrá generar hasta 1000 empleos directos e indirectos a medida que avance su desarrollo.

El desembolso fue presentado días atrás en el marco de una reunión con el presidente de Paraguay , Santiago Peña . "Vamos a empezar algo chico, pero con pensamiento grande”, señaló Henrique Junqueira , director de Estrellita Nelore .

Quién era "Piña", el narco vinculado a Sebastián Marset que fue abatido en Brasil

La primera etapa demandará unos US$ 12 millones para la construcción y las instalaciones del frigorífico. A ese monto se sumarán aproximadamente US$ 10 millones destinados a capital de giro, principalmente para la compra de hacienda y otros gastos operativos. El proyecto completo, considerando las distintas fases de construcción y ampliación, supera los US$ 40 millones , según estimaciones oficiales.

Durante el emplazamiento se prevé incorporar alrededor de 130 trabajadores, con prioridad para personas del departamento de San Pedro y de comunidades cercanas. Una vez terminada, la planta contará con unos 150 empleados directos.

La empresa calcula que cada puesto directo permitirá generar otros dos empleos indirectos, por lo que el impacto inicial alcanzaría a unas 450 personas.

La expansión posterior elevaría esa cifra. Cuando la planta alcance una capacidad de faena de 400 animales por día, la proyección contempla unos 300 trabajadores directos y 600 indirectos, con un impacto total cercano a 1000 personas vinculadas con la actividad.

El establecimiento estará ubicado en General Resquín, una zona con una importante actividad ganadera, y busca avanzar desde la producción de hacienda hacia su procesamiento dentro del propio departamento, con una estrucutura que pueda acompañar el crecimiento de la producción.

La familia Junqueira, vinculada con la estancia Estrellita, desarrolla actividades en San Pedro desde hace más de 50 años. El nuevo emprendimiento forma parte de esa trayectoria y apunta a incorporar una etapa industrial a la producción ganadera que ya desarrolla la empresa.

Además, Estrellita Foods proyecta orientar parte de la producción hacia la exportación. Junqueira señaló que la intención es desarrollar una planta moderna que, con el acompañamiento del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), pueda cumplir con los requisitos necesarios para acceder a los mercados internacionales.

"Queremos acceder a todos los mercados del mundo", enfatizó el empresario en diálogo con Infonegocios.