Las reacciones al discurso de Lacalle Pou: Sanguinetti habló de "actitud presidencial" y Pereira criticó la falta de "control" en el gobierno pasado

Varios dirigentes políticos reaccionaron en las últimas horas al mensaje que dio el expresidente Luis Lacalle Pou durante un acto por los 190 años del Partido Nacional.

Después de varios meses de silencio, Lacalle Pou fue el orador central del acto de este domingo que se celebró en la Plaza Matriz, frente a la sede blanca.

En su discurso —que no se centró en la coyuntura—, Lacalle Pou reivindicó su rol como "militante" del Partido Nacional , una vez terminado el gobierno, y apuntó también la "honorabilidad" de los dirigentes políticos , a quienes pidió "cuidar el tono" en los "enfrascamientos" que se dan sobre algunos temas.

Lacalle Pou reapareció con un discurso en acto del Partido Nacional: "No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad"

"Flaco favor le hacemos a la política si termina siendo un concurso de egos, del insulto o del agravio. Si no podemos resolver las cosas de la gente, por lo menos tengámosle respeto ", dijo en su intervención. También aseguró que, con el paso del tiempo, se ha vuelto " menos ortodoxo " y se ha convencido de que la " libertad tiene que estar íntimamente vinculada a aquel concepto de que justicia es tratar desigual a los desiguales ".

Y reflexionó sobre el ejercicio del poder: "Si hay algo que me queda claro hoy en día, y que es un mandato para todos nosotros, es que no se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad".

Las reacciones

Foto: Leonardo Carreño

El expresidente colorado Julio María Sanguinetti consideró que el discurso de Lacalle Pou fue "partidario, ponderado, afirmativo de su partido y celebratorio", pero también "de amplitud" y de "exhortación a la realización de una oposición respetuosa, eludiendo el clima de los agravios y de las actitudes intolerantes".

Según Sanguinetti, el también expresidente ratificó algo "muy importante". "Y es que dentro de su liberalismo económico señala que es cada vez menos ortodoxo. Y reconoce lo que es la necesaria intervención del Estado en salud, vivienda, lo cual me parece también muy relevante. Eso fue, a su vez, lo que hizo posible la coalición con nosotros, porque esa es nuestra tradición. El Partido Nacional reivindica una tradición de ortodoxia liberal frente a lo que ha sido la tradición de liberalismo progresista o socialdemócrata batllista", consideró en diálogo con Radio Sarandí.

En suma, el dirigente colorado sostuvo que Lacalle Pou habló como "alguien que ejerció la Presidencia" y que tiene "una actitud presidencial". Descartó, por otra parte, que haya sido el discurso de un candidato.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio Foto: Gastón Britos / FocoUy

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, afirmó en una entrevista con Desayunos Informales que había escuchado al discurso de Lacalle Pou como lo hubiese hecho con "cualquier líder de un partido político importante".

"Es un dirigente político que nosotros respetamos. En primer lugar, porque el pueblo uruguayo lo votó para ser presidente, pero, en segundo lugar, porque claramente es un dirigente que representa una parte importante de su partido", agregó.

Pereira dijo haber interpretado el llamado de Lacalle Pou a "cuidar el tono" en la discusión política como una crítica a los "Da Silva de la vida", en alusión al senador nacionalista Sebastián Da Silva, usualmente confrontativo con la oposición.

"Comparto las críticas a los Da Silva de la vida, esa forma de hacer política no es una forma que le acumule a nadie", aseguró Pereira y dijo que no le constaba que en su partido se incurriera en las mismas actitudes.

Durante la entrevista, el presidente del Frente Amplio fue consultado por la alusión que hizo Lacalle Pou a la falta de autoridad como causante del mal ejercicio del poder, algo que fue leído como una crítica hacia el presidente Yamandú Orsi.

"Pienso que, claramente, Lacalle Pou ejerció una forma de poder y una forma de autoridad. Nadie se lo puede quitar. Y Yamandú representa otra forma de autoridad. Tal vez a esa frase (de Lacalle Pou) le faltó poder, autoridad y control. Porque a la hora de controlar le rompieron un expediente adentro de su piso. Dentro de su gobierno no fue capaz de controlar a su jefe de seguridad personal como quedó establecido en varios de los casos documentos. Dentro de su ejercicio de gobierno, no fue capaz de evitar que le dieran un pasaporte a un narco con el que después estuvo liberado varios años. Dentro de su periodo de gobierno, vimos una entrega del puerto que hasta ahora no encontramos justificativo", señaló Pereira.

Foto: Dante Fernández/FocoUY

Dentro de filas nacionalistas, el senador Da Silva evitó referirse al llamado a no confrontar. "Yo dije ahí: 'Antón pirulero, cada cual a su juego'", respondió en una entrevista con Informativo Carve.

"Yo tengo un rol. Nadie me lo impuso, me lo impuse yo viendo alguna debilidad que tiene el partido, que lo tuvo durante la etapa contemporánea. Que es dejar correr, por temor a la cancelación, un relato falso del Frente Amplio (...) Creo que alguien lo tiene que hacer", argumentó y aclaró que ese llamado no era "nuevo" en Lacalle Pou, que suele dar ese tipo de mensajes "en público y en privado".