El acuerdo Mercosur-Unión Europea movilizó US$ 13,8 millones en sus primeras 12 semanas de aplicación

A tres meses de la entrada en aplicación provisional del acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, los registros comerciales muestran una utilización creciente de las preferencias arancelarias negociadas.

Según datos de Uruguay XXI, durante las primeras doce semanas de vigencia —del 4 de mayo al 26 de julio de 2026—, ingresaron a la Unión Europea productos uruguayos bajo este régimen por un valor total de US$ 13,8 millones y un volumen de 6.413 toneladas.

De este monto, US$ 5,5 millones correspondieron al régimen preferencial general, mientras que US$ 8,3 millones fueron gestionados dentro de contingentes arancelarios a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

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El análisis de los datos indica que el ritmo de utilización ha sido ascendente. Mientras que las tres primeras semanas relevadas totalizaron US$ 0,4 millones, las cuatro últimas semanas del periodo reportado explicaron US$ 8,5 millones, representando el 62% del valor acumulado total.

La canasta exportadora bajo este régimen se concentró en productos agroalimentarios, destacándose la carne bovina, que explicó el 41% del valor ingresado con US$ 5,6 millones; los cítricos, que representaron el 22% con US$ 3 millones; la miel, con un aporte del 11% equivalente a US$ 1,5 millones; y el arroz, que constituyó el 10% con US$ 1,3 millones.

Adicionalmente, se registraron envíos de carne equina por US$ 1,1 millones y pescado por US$ 0,8 millones. El grueso de estas operaciones tuvo como principal destino a Países Bajos, que concentró la mitad del valor ingresado, seguido por España con 16%, Bélgica con 10% y Alemania con 9%.

La aplicación de las preferencias del acuerdo permitió a las empresas exportadoras un ahorro arancelario estimado en US$ 2,1 millones durante este período, lo que equivale al 15,6% del valor ingresado.

El informe detalla que la protección efectiva del mercado europeo sobre esta canasta de productos disminuyó del 20,7% bajo el régimen de nación más favorecida al 5,1% con las preferencias del acuerdo. La carne bovina fue el sector que mayor ahorro concentró, representando el 77% del beneficio total.

Para facilitar la adopción de estas condiciones por parte de las empresas, Uruguay XXI ha puesto en funcionamiento el Portal del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, una herramienta digital orientada a reducir brechas de información y facilitar la gestión comercial.