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Alimentos saludables: el imán para los supermercados brasileños que llegan a buscar nuevos productos a Uruguay

En el marco de una ronda de negocios internacional desarrollada en Montevideo ocho cadenas de supermercados llegaron desde el sur de Brasil en busca de productos uruguayos para llevar a sus góndolas

4 de agosto de 2026 13:02 hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/c1wzejeq45lo
Getty Images

Este 4 y 5 de agosto Uruguay XXI y la Cámara de Industrias del Uruguay llevan adelante en Montevideo una ronda de negocios para productoras de alimentos y bebidas que atrae a empresas de América Latina y cuenta con alta presencia de interesados desde Brasil.

Más de 80 empresas uruguayas se reúnen con 18 firmas internacionales que busquen realizar compras estratégicas desde Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Perú, Ecuador y Estados Unidos. En este marco, ocho cadenas de supermercados e importadores brasileños llegaron desde la región sur a Montevideo interesados en renovar sus vínculos o realizar nuevas compras a firmas uruguayas.

En entrevista con Café y Negocios, Analía Bello, especialista en promoción de exportaciones para el sector de alimentos y bebidas en Uruguay XXI asegura que se trata de representantes de supermercados del estado de Minas Gerais y Santa Catarina, "vinieron desde Florianópolis, Porto Alegre y Belo Horizonte”.

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La especialista apunta que algunas de esas cadenas de supermercados llegan por primera vez al país y otras ya importan productos de Uruguay como carnes, lácteos y vinos y llegan en esta oportunidad a diversificar su portafolio. “Es una oportunidad para que nuevos productos de las empresas uruguayas estén en sus góndolas”, destaca Bello.

La referente de Uruguay XXI estima que los participantes brasileños tendrán cerca de 30 reuniones en estas dos jornadas y hace hincapié en que desde Brasil hay especial interés en la incorporación de alimentos saludables uruguayos en sus propuestas.

“Todo lo que es alimentos libres de gluten o superalimentos, las etiquetas limpias, esa tendencia de alimentos saludables los sorprende”, apunta Bello y destaca que entre las decenas de empresas uruguayas hay “una gran cantidad” de productoras de este tipo de alimentos.

“Para las empresas que todavía no exportan Brasil es, naturalmente, uno de los primeros destinos al que hay que llegar”, subraya Bello y remarca que la demanda de estos estados supera ampliamente a las ventas que las firmas suelen tener en el mercado local.

Desde cero este proceso de compraventa de productos puede llevar casi un año si las firmas no se conocen y debe adecuarse la regulación del producto al país exportador. Desde la ronda de negociación se establece el primer contacto o, también, se da un nuevo encuentro en caso de que ya haya negocios previos, en estos casos las empresas suelen concurrir a las rodnas de todos modos para renovar las órdenes de compra y fortalecer los lazos entre compradores y vendendores.

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