Conexión Uruguay-Brasil: empresarios, autoridades y expertos debatirán cómo fortalecer los negocios entre ambos países en un evento de El Observador y Piso 22

El próximo 19 de agosto, empresarios, autoridades nacionales y departamentales y especialistas serán los protagonistas de Conexión Uruguay-Brasil , un encuentro presentado por El Observador y Piso 22 que pondrá el foco en la sinergia estratégica, la atracción de inversiones y el desarrollo regional entre estos dos países .

El evento se desarrollará entre las 8:30 y las 13:10 en Piso 22, WTC Free Zone (Torre 2), en Montevideo, y contará con una agenda integrada por seis paneles temáticos que abordarán distintos aspectos de la relación bilateral entre Uruguay y Brasil , desde el futuro del Mercosur, las inversiones, la agroindustria, la tecnología y el rol de los gobiernos departamentales. Además, la jornada concluirá con una proyección comercial y un repaso de las estrategias gubernamentales para afianzar la conexión bilateral a cargo de autoridades del Gobierno Nacional.

Conexión Uruguay-Brasil comenzará con una exposición a cargo del doctor en relaciones internacionales Ignacio Bartesaghi , quien abrirá el encuentro con la presentación "El pulso político regional y el futuro del Mercosur". En este espacio, el especialista analizará la coyuntura política en Brasil, las dinámicas geopolíticas de la región y su impacto directo en el flujo de capitales hacia el sur.

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El primer panel del evento, en tanto, estará dedicado al comercio y al atractivo del país como destino de inversiones , con foco en el posicionamiento de Uruguay como hub seguro para empresas brasileñas. En la conversación participarán Martín Mercado, vicedirector de Uruguay XXI; Alejandro Arechavaleta, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay–Brasil y Sebastián Risso, socio de El Faro Advising.

La agenda continuará con el análisis de las herramientas de financiamiento para proyectos binacionales, como la estructuración financiera, el capital emprendedor y el private equity. Participarán Ignacio Gervaz, economista especializado en gestión y financiamiento de proyectos de infraestructura, Nicolás Berman, partner de Kaszek, y Ricardo Scavazza, managing partner & strategic deals de Patria Investments.

El tercer panel estará dedicado al talento y la educación, donde se presentará el caso del Polo Tecnológico Binacional desarrollado en la frontera Rivera-Santana do Livramento. Participarán Marcelo Ubal, director de UTEC, y Roberto Porzecanski, director ejecutivo de Fundación Ceibal.

Tras un coffee break y un espacio de networking, el encuentro retomará con un panel sobre el rol de los gobiernos departamentales en la atracción de inversiones y el desarrollo territorial, en el que participarán intendentes de diferentes departamentos.

Otros ejes de la jornada estarán en el real estate, con la participación de Carolina Proto, arquitecta del grupo JHSF y también en la agroindustria con en el panel Economía Real & Motor Productivo.

El bloque final se enfocará en los servicios basados en el conocimiento, con un panel sobre tecnología, fintech y biociencias del que participarán Marcos Pueyrredón, cofundador y Global VP de VTEX, además de referentes del sector financiero y de bio/pharma.

El evento cerrará con una proyección comercial y un repaso de las estrategias gubernamentales para afianzar la conexión bilateral a cargo de autoridades del Gobierno Nacional.

¿Cómo participar?

Conexión Uruguay–Brasil será un encuentro presencial y con cupos limitados, al que se podrá acceder únicamente con invitación. Los suscriptores de El Observador podrán solicitar una invitación escribiendo a [email protected]. Quienes aún no sean suscriptores podrán suscribirse para acceder a este evento y a otros beneficios.Por otra parte, las empresas interesadas en participar como sponsors podrán comunicarse con [email protected].

Además, la jornada será transmitida en vivo, desde las 9:00 horas, a través del canal de YouTube de El Observador.