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Conexión Uruguay-Brasil: empresarios, autoridades y expertos debatirán cómo fortalecer los negocios entre ambos países en un evento de El Observador y Piso 22

El encuentro, que se realizará el próximo miércoles 19 de agosto, contará con seis paneles temáticos que abordarán desde el futuro del Mercosur, hasta las inversiones, la agroindustria, la tecnología y el rol de los gobiernos departamentales

29 de julio de 2026 14:52 hs
Bandera Uruguay Brasil

El próximo 19 de agosto, empresarios, autoridades nacionales y departamentales y especialistas serán los protagonistas de Conexión Uruguay-Brasil, un encuentro presentado por El Observador y Piso 22 que pondrá el foco en la sinergia estratégica, la atracción de inversiones y el desarrollo regional entre estos dos países.

El evento se desarrollará entre las 8:30 y las 13:10 en Piso 22, WTC Free Zone (Torre 2), en Montevideo, y contará con una agenda integrada por seis paneles temáticos que abordarán distintos aspectos de la relación bilateral entre Uruguay y Brasil, desde el futuro del Mercosur, las inversiones, la agroindustria, la tecnología y el rol de los gobiernos departamentales. Además, la jornada concluirá con una proyección comercial y un repaso de las estrategias gubernamentales para afianzar la conexión bilateral a cargo de autoridades del Gobierno Nacional.

Un recorrido por la agenda de Conexión Uruguay–Brasil

Conexión Uruguay-Brasil comenzará con una exposición a cargo del doctor en relaciones internacionales Ignacio Bartesaghi, quien abrirá el encuentro con la presentación "El pulso político regional y el futuro del Mercosur". En este espacio, el especialista analizará la coyuntura política en Brasil, las dinámicas geopolíticas de la región y su impacto directo en el flujo de capitales hacia el sur.

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El primer panel del evento, en tanto, estará dedicado al comercio y al atractivo del país como destino de inversiones, con foco en el posicionamiento de Uruguay como hub seguro para empresas brasileñas. En la conversación participarán Martín Mercado, vicedirector de Uruguay XXI; Alejandro Arechavaleta, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay–Brasil y Sebastián Risso, socio de El Faro Advising.

La agenda continuará con el análisis de las herramientas de financiamiento para proyectos binacionales, como la estructuración financiera, el capital emprendedor y el private equity. Participarán Ignacio Gervaz, economista especializado en gestión y financiamiento de proyectos de infraestructura, Nicolás Berman, partner de Kaszek, y Ricardo Scavazza, managing partner & strategic deals de Patria Investments.

El tercer panel estará dedicado al talento y la educación, donde se presentará el caso del Polo Tecnológico Binacional desarrollado en la frontera Rivera-Santana do Livramento. Participarán Marcelo Ubal, director de UTEC, y Roberto Porzecanski, director ejecutivo de Fundación Ceibal.

Tras un coffee break y un espacio de networking, el encuentro retomará con un panel sobre el rol de los gobiernos departamentales en la atracción de inversiones y el desarrollo territorial, en el que participarán intendentes de diferentes departamentos.

Otros ejes de la jornada estarán en el real estate, con la participación de Carolina Proto, arquitecta del grupo JHSF y también en la agroindustria con en el panel Economía Real & Motor Productivo.

El bloque final se enfocará en los servicios basados en el conocimiento, con un panel sobre tecnología, fintech y biociencias del que participarán Marcos Pueyrredón, cofundador y Global VP de VTEX, además de referentes del sector financiero y de bio/pharma.

El evento cerrará con una proyección comercial y un repaso de las estrategias gubernamentales para afianzar la conexión bilateral a cargo de autoridades del Gobierno Nacional.

¿Cómo participar?

Conexión Uruguay–Brasil será un encuentro presencial y con cupos limitados, al que se podrá acceder únicamente con invitación. Los suscriptores de El Observador podrán solicitar una invitación escribiendo a [email protected]. Quienes aún no sean suscriptores podrán suscribirse para acceder a este evento y a otros beneficios.Por otra parte, las empresas interesadas en participar como sponsors podrán comunicarse con [email protected].

Además, la jornada será transmitida en vivo, desde las 9:00 horas, a través del canal de YouTube de El Observador.

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