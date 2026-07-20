Qué le compra Brasil a Uruguay: el mapa de los estados y sectores que concentran la demanda de las exportaciones uruguayas

Brasil es hoy uno de los principales socios comerciales de Uruguay y se posiciona como un mercado clave para las empresas que buscan diversificar sus exportaciones hacia productos de mayor valor agregado y complejidad industrial. Actualmente esa relación se caracteriza por una venta desde Uruguay de materias primas o bienes primarios y una concentración geográfica un poco más pronunciada en el sur, aunque también se destacan regiones ubicadas más al noreste , donde la cercanía logística es determinante para el comercio de productos perecederos y materias primas.

Según los últimos datos relevados por Uruguay XXI, en los primeros seis meses de 2026 las exportaciones uruguayas hacia Brasil alcanzaron los US$ 993 millones, posicionando a este destino como el segundo mercado de exportación de Uruguay en el período, con una variación interanual de -3% en comparación al mismo semestre del 2025.

En cuanto a los bienes más demandados, desde la agencia señalan que en esta primera mitad del año el flujo exportador hacia Brasil estuvo liderado por los vehículos , con exportaciones por US$ 187 millones, equivalentes al 19% del total. Le siguieron los productos lácteos (US$ 123 millones; 12%) y los plásticos y sus manufacturas (US$ 119 millones; 12%).

A su vez, la margarina y aceites y la malta concentraron cada uno el 7% de las exportaciones , mientras que los concentrados de bebidas representaron el 6%, reflejando la continuidad de una estructura exportadora diversificada.

Por otra parte, el intercambio comercial entre Uruguay y Brasil exhibe una profunda raíz geográfica, en la cual el flujo de bienes está determinado tanto por la proximidad territorial como por la eficiencia de las cadenas logísticas regionales. De esta manera, aseguran desde Uruguay XXI, si se analiza la distribución por estados, se observa que la relación comercial no solo se dinamiza a través de la proximidad fronteriza terrestre de la región sur, sino que también está fuertemente impulsada por la conectividad marítima y la infraestructura portuaria de los polos industriales del sureste.

Esta combinación de fronteras secas y rutas oceánicas permite que estados sin frontera directa consoliden su relevancia en la balanza bilateral, integrando de manera efectiva las cadenas de valor entre ambos países.

En este escenario, durante el primer semestre de 2026, Santa Catarina se mantuvo como el principal estado de destino de las exportaciones uruguayas hacia Brasil, con importaciones por US$ 199 millones, equivalentes al 21% del total. Su estructura de compras estuvo liderada por plásticos y manufacturas, seguido por preparaciones alimenticias diversas. En segundo lugar, se ubicó Rio Grande do Sul, con adquisiciones por US$ 179 millones (19%) y un predominio de los cereales y los productos lácteos. Por su parte, San Pablo registró importaciones por US$ 140 millones (14%), destacándose como principal destino de los productos lácteos uruguayos, seguidos por las grasas y aceites animales o vegetales. Minas Gerais se ubicó en el cuarto lugar con US$ 112 millones (12%), concentrando sus compras en vehículos automotores y productos de la industria molinera (harinas, malta y almidones). Espírito Santo alcanzó importaciones por US$ 100 millones (10%), mientras que Paraná registró compras por 59 millones (6%), impulsadas principalmente por grasas y aceites animales o vegetales y cereales. Finalmente, Rio de Janeiro importó productos uruguayos por US$ 57 millones (6%), destacándose los vehículos automotores y los plásticos y sus manufacturas como los principales rubros adquiridos.

En comparación con 2025, el mapa de las exportaciones uruguayas hacia Brasil mostró algunos leves cambios durante el primer semestre de 2026. Por ejemplo, Santa Catarina reforzó su liderazgo al elevar su participación del 19% al 21% del total exportado, mientras que Rio Grande do Sul también ganó terreno, pasando del 16% al 19%. São Paulo, en cambio, redujo levemente su participación, del 15% al 14%, aunque se mantuvo como el tercer principal destino. Además, Minas Gerais desplazó a Espírito Santo del cuarto lugar y el ranking incorporó a Paraná y Río de Janeiro entre los principales compradores, en sustitución de Pernambuco y Paraíba.

Los datos de 2025 de Uruguay XXI también permiten observar las compañías protagonistas de este intercambio comercial.

“El grupo de empresas que exportaron a Brasil en 2025 refleja una estructura diversa, con un fuerte liderazgo de la industria agroalimentaria y manufacturera”, sostiene un informe de la agencia. En este sentido la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) encabezó la lista. En el sector automotriz, destacaron Euro Automotriz S.A. (E.A.S.A) y Ford Uruguay S.A. “Este dinamismo responde a la consolidación de Uruguay como plataforma regional de ensamblaje para modelos de alta demanda en el mercado brasileño”, detallan desde Uruguay XXI.

El rubro de insumos de industria de bebidas y manufacturas, en tanto, también exhibió una presencia corporativa robusta, donde Maltería Oriental S.A. y Cervecería y Maltería Paysandú S.A. concentraron las ventas de malta. Finalmente, en el segmento de plásticos y aceites, se destacaron empresas como Cristalpet S.A. y AarhusKarlshamn Latin America S.A.