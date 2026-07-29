Ciudad de la Costa: oferta de apartamentos se triplicó en los últimos cinco años y su precio medio de venta duplica al de las casas

En los últimos cinco años Ciudad de la Costa se transformó. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en los últimos cinco años, más de 23.000 nuevos residentes se instalaron en la ciudad, lo que representa aproximadamente el 20% de su población actual.

Los efectos de la mayor densidad poblacional hicieron primero que las casas dejaran de ser de balneario, para empezar a ser residencias de todo el año. El porcentaje de viviendas destinadas al uso temporal o de fin de semana pasaron de representar el 15,2% en el año 1996 a apenas el 3% en 2023.

Más cerca en el tiempo, los desarrolladores comenzaron a construir cada vez más complejos o barrios privados que les permitían ubicar las casas más cerca y lograr un metraje más rentable. Ahora, en línea con esta tendencia, la zona empezó a crecer en altura.

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El más reciente informe inmobiliario de Mercado Libre que analiza la oferta, demanda y evolución de precios revela que, en cinco años, la oferta de apartamentos en Ciudad de la Costa aumentó del 21% al 62%, convirtiéndose en el tipo de propiedad con mayor presencia en ese mercado.

A nivel país, los apartamentos son el tipo de propiedad predominante en la oferta de Montevideo, donde son el 87%, Maldonado (71%) y también Ciudad de la Costa con 62%, según las mediciones de Mercado Libre.

La venta es el tipo de operación que concentra la mayor parte de las publicaciones en esta zona (77%). “Hace cinco años la casa era ampliamente mayoritaria (79%) y el apartamento apenas alcanzaba el 21%; hoy la relación se invirtió y el apartamento representa el 62% de los avisos, frente al 38% de las casas”, señala el informe y destaca que, en comparación con Montevideo y Maldonado, se trata del único de los tres mercados donde la propiedad predominante cambió en ese periodo.

Aunque la oferta en esa área está dominada por la venta, la mayor parte de la demanda se dirige al alquiler que se busca en el 60% de los casos cuando el interés se enfoca en Ciudad de la Costa, mientras que la venta es requerida por el 23%.

Las zonas más buscadas de Ciudad de la Costa y sus precios

La demanda de apartamentos en Ciudad de la Costa se concentra en Barra de Carrasco y Parque Miramar, mientras que en el mapa de las casas lidera El Pinar, seguido por Lagomar y Solymar.

El informe también muestra una diferencia clara según la cantidad de dormitorios: quien alquila busca unidades más pequeñas y quién compra tipologías de más dormitorios.

En el alquiler pesan los monoambientes y las unidades de uno y dos dormitorios. En la venta, la demanda predominante es de dos y tres dormitorios y gana presencia el segmento de cuatro o más, sobre todo en las casas de los barrios de mayor valor, como Parque Miramar.

En materia de precios, el valor del metro cuadrado de compraventa en los apartamentos en Ciudad de la Costa duplicó, en junio de 2026, al de las casas y su ubicó en US$ 4.102, mientras que en las casas el precio por metro cuadrado es de US$ 2.500.

En el caso de los alquileres, la mediana del precio de las casas se ubica en $ 28.000 y el de los apartamentos asciende a $37.000.

El momento de comprar en esa zona también difiere de lo que ocurre en Montevideo. Mientras que en la capital es habitual la compra “en pozo”, antes de que comience la construcción; en Canelones, la oferta se concentra en el pozo (53%), pero la mayor parte de la demanda se corre hacia las obras en construcción, que reúnen el 54% de los contactos que logra la plataforma.