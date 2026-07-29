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Después de cinco meses y medio, Darwin Núñez volvió a jugar con Al-Hilal en la pretemporada en Austria, mientras espera su salida a Europa

El uruguayo no jugaba con la camiseta del club de Arabia Saudita desde el pasado 16 de febrero, cuando había anotado dos goles

29 de julio de 2026 16:11 hs
Darwin Núñez jugó con Al-Hilal en la pretemporada en Austria, ante Alger de Argelia

Darwin Núñez jugó con Al-Hilal en la pretemporada en Austria, ante Alger de Argelia

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a vestirse con la camiseta de Al-Hilal de Arabia Saudita este miércoles en la pretemporada del club en Austria, en el amistoso que perdieron 2-0 contra Alger de Argelia.

Hacía cinco meses y medio que el ex Peñarol no jugaba con su club, debido a las restricciones que la misma institución le puso cuando contrató a Karim Benzema, por lo que solo podía jugar en la Champions League de Asia y no en la competencia local.

El último encuentro de Darwin Núñez con Al-Hilal lo había disputado el 16 de febrero, hace cinco meses y medio, cuando vencieron 2-1 a Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos por el torneo continental, con dos goles suyos.

Darwin Núñez fue titular

Mientras se espera su salida de Al-Hilal de un momento a otro, ya que, como informó Referí, el futbolista quiere rescindir de común acuerdo con su club para poder firmar con alguna institución de Europa, este miércoles Darwin Núñez jugó con los titulares en la derrota por 2-0 contra Alger de Argelia en el amistoso jugado en Austria.

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El uruguayo jugó el primer tiempo e imprimió velocidad, aunque no consiguió anotar.

En la segunda parte, para el inicio, el técnico Simone Inzaghi realizó 11 variantes -somo suele suceder en todas las pretemporadas- y su lugar lo ocupó Karim Benzema.

El futuro de Darwin Núñez cada vez parece más lejano de Al-Hilal, aunque por ahora, sigue entrenando y volvió al fútbol con esa camiseta luego de casi medio año.

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