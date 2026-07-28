Car One Center invierte US$ 14 millones para ampliar su centro comercial de Canelones e incorporar 30 marcas nuevas: así se verá

El crecimiento demográfico de Canelones marcó el compás del desarrollo de servicios en Ciudad de la Costa y alrededores y Car One Center es testimonio de esta realidad. Solo en proyectos inmobiliarios que estén a menos de 10km de este complejo pasarán a vivir en la zona 25.000 personas más en los próximos años, estiman desde la compañía .

Para prepararse para ese futuro, a seis años de su inauguración, Car One Center concebido por el empresario Manuel Antelo va por su séptima ampliación en una etapa de expansión que se da tres o cuatro años antes de lo que predecía su masterplan original, reconoce Emiliano Aldabalde, director de Operaciones de Grupo Car One, en entrevista con Café y Negocios.

“Nunca creímos que íbamos a crecer tan rápido y a estas velocidades, tenemos más de una ampliación por año”, apunta Aldabalde. Esta nueva ampliación es la más ambiciosa de Car One hasta la fecha. El complejo que comenzó con 12.000 metros cuadrados comercializables pasará a tener el triple . Además del metraje, este nuevo complejo supone la construcción de plantas altas que lo acercan al modelo de shopping.

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“Nos gusta mucho ser un centro comercial moderno, que esté al aire libre, que tenga una propuesta diferente a lo que son los centros comerciales tradicionales. Pero, por otro lado, le queremos dar más comodidad a nuestros clientes. Qué estén al amparo cuando hay lluvia o que no haga tanto calor”, apunta el director de Operaciones de Grupo Car One.

En la búsqueda de ese balance, la nueva obra está prevista como “una construcción de mucha altura, con mucha luz natural”, en donde se ingresa al centro comercial paulatinamente y “sigue estando esa sensación de estar al aire libre también”, resalta Aldabalde.

Nuevas marcas de moda y gastronomía

El centro comercial que se caracteriza por combinar marcas del Grupo Car One—como Decathlon, Naterial, Jysk y Kiabi—con marcas locales e internacionales continuará con esta misma impronta, pero hará especial hincapié en ciertos rubros. “Tiene un foco importante en moda, estamos tratando de tener más variedad de indumentaria”, resalta el referente de Operaciones y destaca que también habrá marcas de cosméticos en un mix que tiene como cometido diferenciarse de las propuestas que ya existen en el mercado local.

“Habrá algunas marcas que durante un tiempo van a estar solo acá. Después, obviamente, como todo plan de expansión de marcas, tienen que seguir expandiéndose, como fue el caso de Decathlon, de JYSK, de Naterial y de Kiabi”, sostiene Aldabalde y comenta que el 90% del espacio dispuesto para ser arrendado ya está comercializado.

Además de “un par” de nuevas marcas del grupo se sumarán, gracias a esta expansión, otras grifas locales e internacionales que totalizarán unas 30 tiendas nuevas en Car One Center.

La obra se llevará adelante en dos etapas. De los 10.700 metros cuadrados que se inaugurarán, unos 2.200 lo harán en noviembre de 2026 con la llegada de cinco marcas en grandes superficies, dos de ellas serán nuevas en el mercado uruguayo.

“Después vamos a inaugurar los otros 8.000 metros cuadrados aproximadamente”, afirma el referente de Operaciones y destaca que en esa etapa —prevista para abril de 2027— se hará foco en un nuevo concepto gastronómico para la zona. “Queremos que en las épocas de verano y primavera o fin del verano, la parte gastronómica quede totalmente integrada con el exterior”, detalla Aldabalde.

Tras esta ampliación, Car One que tiene actualmente unos 650 empleados directos espera llegar a los 900 o 1.000 una vez que todo esté inaugurado.

Desde el punto de vista de infraestructura, el complejo tendrá además un nuevo acceso para lograr más fluidez en torno al centro comercial y así “distribuir la congestión por Camino de los Horneros, para que no se forme en un solo punto y la gente tenga más de una opción para ingresar”, remarca Aldabalde que se encuentra en conversaciones con la Intendencia de Canelones y asesores viales para buscar las mejores soluciones de accesibilidad en la zona.