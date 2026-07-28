Nuevo aeropuerto en Rocha: informe señala "condicionantes" que afectan la "viabilidad" y sugiere que sea "relocalizado"

La ubicación elegida para el nuevo aeropuerto de Rocha continúa generando polémica debido a que se instalará entre dos áreas protegidas en una zona que tienen un alto valor ecológico y una elevada cantidad de aves residentes y migratorias.

Corporación América, el grupo empresarial que la impulsa y que gestiona los otros aeropuertos del país, compró recientemente los terrenos tras obtener el aval de la Dinacia , aunque los trámites siguen en marcha en el Ministerio de Ambiente, que está evaluando si el suelo se puede recategorizar.

En paralelo a esto, organizaciones sociales como la Red Unión de la Costa (RUC), Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) y la Fundación Lagunas Costeras han expresado cuestionamientos y solicitado que el emprendimiento se desarrolle en otro lugar.

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En este sentido, en los últimos días se conoció un nuevo informe –a cargo de Diego Federico Pasquariello y Claudio Gabriel Raimundi– que señala que el área elegida tiene “condicionantes significativos que afectan la viabilidad del proyecto”.

El documento, al que accedió El Observador, fue solicitado por Lagunas Costeras y enviado al presidente Yamandú Orsi, al Ministerio de Ambiente y a la Intendencia de Rocha.

Entre los aspectos más relevantes, subraya que hay un humedal protegido de alto valor ecológico, que la zona tiene elevada presencia de aves residentes y migratorias, que existe la potencial formación recurrente de nieblas y techos bajos y una posible interacción con el espacio aéreo de aeródromos existentes.

“Desde el punto de vista de la Seguridad Operacional (SMS), el peligro aviario constituye el factor de riesgo más significativo, al tratarse de un ecosistema cuya principal característica es precisamente la presencia permanente de fauna, circunstancia que resulta difícilmente mitigable sin afectar los objetivos de conservación ambiental del área protegida”, concluye el trabajo.

A su vez, considera que “las condiciones geotécnicas, hidrológicas y ambientales propias de un humedal costero podrían requerir importantes intervenciones de infraestructura, incrementando tanto la complejidad técnica como los impactos ambientales y regulatorios asociados”.

Para los especialistas, el emplazamiento analizado presenta una “factibilidad operacional y ambiental preliminar desfavorable” por lo que recomiendan “priorizar el análisis de alternativas de localización fuera de áreas protegidas, alejadas de concentraciones permanentes de fauna y con menores restricciones operacionales y ambientales”.

El lugar queda entre las lagunas Garzón y de Rocha, dos áreas protegidas, un asunto que provocó reparos en la primera evaluación de los técnicos del Ministerio de Ambiente.

La Dinacia planteó que su impacto fuera considerado como B por Ambiente ya que tendrá “impactos ambientales moderados”, una categoría que exige la realización de un estudio sectorial. Sin embargo, tal como informó Búsqueda, el Área de Evaluación Ambiental (AEA) no compartió la propuesta y sugirió que fuera categoría C, por entender que los impactos ambientales negativos serán “significativos”. Esta categoría exige, a su vez, un estudio completo y no sectorial.

Los técnicos mencionaron que la ubicación propuesta queda en un enclave entre dos áreas protegidas, pero también dentro de los Bañados del Este, una de las dos reservas de biósfera de la Unesco designadas en Uruguay. “Las áreas de aproximación y rutas de vuelo se extienden más allá del predio del proyecto, pudiendo generar impactos ambientales negativos significativos, efectos de colisión a las aves y disturbios a la fauna por aumento de la presión sonora”, expresa el informe técnico.

En la documentación presentada ante Ambiente, se señala que el aeródromo incluirá una terminal para 50 pasajeros con circulación diferenciada, hangares, estacionamiento vehicular y una pista de 1.350 m y de hasta 1.600 en futuras ampliaciones. La operación prevé unos 2.000 pasajeros y 1.000 movimientos anuales.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, había dicho a El Observador que el aeropuerto es una “apuesta estratégica” al desarrollo del departamento. “Nuestra prioridad es que se concrete donde sea”, expresó.

El jerarca reconoció que le parece mejor si es “más próximo a Rocha” y planteó que una opción alternativa que está arriba de la mesa –aunque hay que ver si cumple las condiciones– es en unos campos que están próximos a la ruta 9 sobre el camino al Caracol.