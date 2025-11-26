Rocha tendrá un aeropuerto: Senado aprobó por unanimidad extender concesión en Laguna del Sauce a cambio de construir nueva terminal

El departamento de Rocha tendrá un aeropuerto , luego de que este miércoles la Cámara de Senadores votara un aditivo al Presupuesto Nacional que extiende la concesión del Aeropuerto de Laguna del Sauce, próximo a Punta del Este, a cambio de la construcción de esta nueva terminal.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 27 votos en 27, luego del apoyo recibido por los senadores de todos los partidos con representación en el Senado. Esta unanimidad fue celebrada por los legisladores.

El aditivo 288 que se aprobó establece la ampliación del objeto de la concesión al privado –Corporación América Airports, que tiene la concesión de todas las terminales aéreas del país– para que también incluya el que se instalará en Rocha .

Ese mismo concesionario se encargará de la " construcción, conservación y explotación del aeropuerto del departamento de Rocha ", establece el texto del aditivo.

La prórroga de la concesión, sin embargo, está sujeta a que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, que el Poder Ejecutivo cuente con una "evaluación técnica y económica fundada, en la que se detallen y justifiquen las obras, inversiones y cronograma previstos para el aeropuerto del departamento de Rocha".

El nuevo contrato y la prórroga exigirán, según establece el texto, que se ejecuten de forma completa y "en tiempo" las obras comprometidas para el Aeropuerto de Rocha y su puesta en funcionamiento, así como el "cumplimiento íntegro de todas las inversiones previstas en la evaluación fundada".

La idea de contar con un aeropuerto en el departamento se maneja desde hace años en distintos ámbitos políticos y empresariales. En 2007, por ejemplo, El País dio cuenta de una reunión entre el entonces intendente de Rocha Artigas Barrios (del Frente Amplio) y el empresario argentino Martín Eurnekian (de Corporación América Airports) por este tema.

Eduardo Eurnekian, tío de Martín y presidente de Corporación América Airports, había manifestado antes de esa reunión su interés en construir un aeropuerto en Rocha, acompañado de un hotel cinco estrellas. El empresario había destacado el potencial turístico "extraordinario" de Uruguay, aunque había apuntado a la "falta" de infraestructura.

"Si queremos desarrollar más la zona de Rocha hay que hacer un aeropuerto", había opinado. En aquella época, en tanto, Barrios lamentaba tras la reunión con Eurnekian que el proyecto no fuera "viable económicamente" y señalaba que existía una posibilidad de que, en una primera etapa, se construyera una terminal exclusiva para "jet privados".

Parte de los objetivos es establecer una ruta directa que permita el tránsito entre el aeropuerto en Maldonado y el de Rocha, una vez que esté construido.

Hace diez años, Barrios indicaba que el departamento estaba teniendo "un tipo de turista e inversor" que exigía este servicio, porque "entre la Laguna Garzón y la de Rocha la única forma de llegar es a través de Laguna del Sauce, lo que implica atravesar Punta del Este".

Este aditivo ahora deberá ser refrendado en la votación en Cámara de Diputados, ya que el proyecto de Presupuesto Nacional sufrió modificaciones y deberá volver a esa cámara.

"Trascendente" y "madurez del sistema político"

20250813 Tabare Viera, Pedro Bordaberry, Walter Cervini. Interpelación al ministro Fratti en el senado. Foto: Inés Guimaraens

Algunos de los senadores que fundamentaron su voto afirmativo a la creación de este aeropuerto celebraron la unanimidad conseguida en un tema relevante para el país.

Así lo hizo el senador colorado Pedro Bordaberry, exministro de Turismo entre 2003 y 2005, quien sostuvo que la votación por unanimidad de este aditivo debía llevar a una "reflexión más allá de la mera aprobación".

"El país hace ya muchos años tiene una política de concesión de los aeropuertos a cambio de obras, lo que le permite destinar recursos a otras prioridades: educación, seguridad, etcétera. Es una política que ha traspasado a todos los gobiernos y me parece que es muy bueno lo que hoy estamos viviendo acá", sostuvo.

Según detalló, el origen del aditivo se basó en una consulta del Poder Ejecutivo al Parlamento, para conocer si existía consenso para aprobar esta iniciativa.

"Está revelando una madurez de todo el sistema político que es capaz de hacer esto. Del Poder Ejecutivo de tener la iniciativa, de responder al gobierno municipal de la zona para esto, de conversar con la oposición para encontrar un texto, que todos lo firmemos y todos lo votemos. No sé en qué país del mundo se puede dar esto, realmente", destacó.

El exintendente de Rocha y senador frenteamplista Aníbal Pereyra, por su parte, coincidió con Bordaberry y apuntó a la "trascendencia de la aprobación del artículo".

El senado vota por 27 en 27 un artículo que modifica el artículo 2 de la ley 19925 sobre el sistema nacional de Aeropuertos que va a permitir ampliar la concesión del Aeropuerto de Laguna del Sauce y la construcción en de un nuevo aeropuerto en el departamento de Rocha pic.twitter.com/VlyuE4hrth — Aníbal Pereyra (@Anibal_Pereyra_) November 26, 2025

"Es un tema que viene de larga data, la intención de privados desde hace 10 años pero que hay una coyuntura que hoy permita efectivamente la decisión de ampliar la concesión de Laguna del Sauce y construir en Rocha implica desde el punto de vista logístico y de la inversión en turismo algo realmente trascendente", afirmó.

El senador blanco Javier García también celebró la iniciativa y aseguró que se trata de un "paso muy importante para el desarrollo de ese departamento y del país".