MGAP activó una veda inmediata de consumo para tres productos por marea roja

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) prohibió, a partir de este viernes 24 de abril, la extracción, transporte y comercialización de moluscos bivalvos -almejas, mejillones y berberechos- procedentes de Rocha , hasta nueva disposición.

Esta medida, se aclaró, no comprende el consumo de otros productos de la actividad pesquera industrial o artesanal en esa zona del territorio nacional , aludiendo a pescados, calamares y camarones .

La mencionada dirección del MGAP informó que, a partir de los resultados de los análisis realizados en moluscos bivalvos extraídos en el departamento de Rocha, se detectó la presencia de toxinas lipofílicas .

Medio millón de hamburguesas por día y 570 empleos más: impactos de la ampliación del frigorífico Tacuarembó

Estas toxinas, causadas por el fenómeno marea roja, se explicó pueden representar un riesgo para la salud humana en caso de consumo , por lo cual, y en cumplimiento del artículo 121 del Decreto Nº 115/018, se decidió la inmediata prohibición mencionada.

El riesgo de intoxicación humana tiene como base que, dependiendo de la especie de microalga involucrada, podrá dar sintomatología nerviosa o gastrointestinal.

También puede haber efectos sobre la fauna acuática, llegando a provocar mortandad de peces, aves y mamíferos acuáticos.

La infracción de la medida oficial será sancionada conforme a lo previsto en el Capítulo X de la Ley N° 19.175 de 20 de diciembre de 2013, se añadió.

¿Qué es la marea roja?

La marea roja, también conocida como “Floraciones de Algas Nocivas (FAN)”, es la proliferación de microalgas capaces de producir toxinas. No se trata de una marea ni tiene necesariamente que estar asociada con un cambio de color del agua. De hecho, la mayoría de las veces estas proliferaciones o “blooms” de microorganismos no provocan cambios en la coloración del agua, por lo cual pasan inadvertidas para el ojo humano. Es necesario realizar un estudio microscópico del agua para detectar la presencia de estas microalgas tóxicas, así como de los moluscos para determinar si son tóxicos.

pexels-deuspix-5312369 Mejillones, uno de los productos involucrados en la medida precautoria. Pexels (archivo)

Cómo se procede en Uruguay