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MGAP activó una veda inmediata de consumo para tres productos por marea roja

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del MGAP prohibió la extracción, transporte y comercialización de moluscos bivalvos

25 de abril de 2026 11:05 hs
MGAP activó una veda de recolección, transporte, venta y consumo para tres productos de la pesca.

MGAP activó una veda de recolección, transporte, venta y consumo para tres productos de la pesca.

Pexels (archivo)

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) prohibió, a partir de este viernes 24 de abril, la extracción, transporte y comercialización de moluscos bivalvos -almejas, mejillones y berberechos- procedentes de Rocha, hasta nueva disposición.

Prohibición para almejas, mejillones y berberechos de Rocha

Esta medida, se aclaró, no comprende el consumo de otros productos de la actividad pesquera industrial o artesanal en esa zona del territorio nacional, aludiendo a pescados, calamares y camarones.

La mencionada dirección del MGAP informó que, a partir de los resultados de los análisis realizados en moluscos bivalvos extraídos en el departamento de Rocha, se detectó la presencia de toxinas lipofílicas.

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Estas toxinas, causadas por el fenómeno marea roja, se explicó pueden representar un riesgo para la salud humana en caso de consumo, por lo cual, y en cumplimiento del artículo 121 del Decreto Nº 115/018, se decidió la inmediata prohibición mencionada.

El riesgo de intoxicación humana tiene como base que, dependiendo de la especie de microalga involucrada, podrá dar sintomatología nerviosa o gastrointestinal.

También puede haber efectos sobre la fauna acuática, llegando a provocar mortandad de peces, aves y mamíferos acuáticos.

La infracción de la medida oficial será sancionada conforme a lo previsto en el Capítulo X de la Ley N° 19.175 de 20 de diciembre de 2013, se añadió.

¿Qué es la marea roja?

La marea roja, también conocida como “Floraciones de Algas Nocivas (FAN)”, es la proliferación de microalgas capaces de producir toxinas. No se trata de una marea ni tiene necesariamente que estar asociada con un cambio de color del agua. De hecho, la mayoría de las veces estas proliferaciones o “blooms” de microorganismos no provocan cambios en la coloración del agua, por lo cual pasan inadvertidas para el ojo humano. Es necesario realizar un estudio microscópico del agua para detectar la presencia de estas microalgas tóxicas, así como de los moluscos para determinar si son tóxicos.

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Mejillones, uno de los productos involucrados en la medida precautoria.

Mejillones, uno de los productos involucrados en la medida precautoria.

Cómo se procede en Uruguay

  • Las mareas rojas se producen en zonas donde existen condiciones ambientales como luz, temperatura, salinidad y nutrientes que resulten adecuadas para el crecimiento de estas especies tóxicas.
  • En general ocurren en zonas costeras con buen aporte de nutrientes y a resguardo de fuertes vientos como es el caso de bahías, estuarios o mares interiores.
  • Desde 1980, la autoridad competente de Uruguay, la Dinara, ha establecido un programa de monitoreo de biotoxinas en moluscos bivalvos y fitoplancton nocivo, en la costa atlántica de Uruguay, en zonas de extracción comercial del recurso y la misma abarca Piriápolis, Punta del Este, La Paloma, Arachania, Valizas, Punta del Diablo, La Coronilla y Barra del Chuy.
  • Al no existir antídotos para las toxinas, la única medida disponible es la prevención y las alertas a la población a través de las vedas.
  • Cuando ya no se detecta toxicidad se procede a levantar la veda sin que haya un plazo constante para que quede superada la adversidad.

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