Pésimas noticias para Brasil: Eder Militao será operado y se perdería el Mundial 2026

La selección de Brasil y su entrenador, Carlo Ancelotti , recibieron una pésima noticia de cara al Mundial 2026 y es que Eder Militao , defensor del Real Madrid , deberá ser operado por una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda y su recuperación demandará seis meses, por lo que no estaría en la próxima Copa del Mundo , según informan en España.

Un golpe durísimo para la selección brasileña y para Ancelotti, que a falta de menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo , deberá buscar un reemplazo en la zaga central al igual que el Real Madrid , que no podrá contar con el defensor en lo que resta de la temporada y, muy probablemente, en el inicio de la siguiente.

Militao fue reemplazado en el partido entre el Real Madrid y el Alavés por una molestia muscular , algo que en principio parecía que se iba a resolver en cuestión de semanas, pero con el correr de los días y los estudios médicos realizados al jugador, la gravedad de la lesión fue escalando al punto de tener que ser operado.

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El defensor abandonó el campo de juego por precaución y para evitar que la molestia crezca y así prever riesgos. El cuerpo médico del Real Madrid había emitido un comunicado en el que afirmó que Militao sufrió "una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda", marginándolo de los siguientes cinco partidos.

Eder Militao deberá ser operado y se pierde el Mundial 2026

Sin embargo, más tarde se confirmó que a Militao se le abrió una cicatriz que tenía de una lesión que arrastraba desde diciembre del año pasado y eso lo obligará a pasar por el quirófano, lo que prolongará su tiempo de recuperación y lo dejaría afuera del Mundial. De operarse, estará entre cuatro y cinco meses lejos de las canchas.

El defensor, de esta manera, se convierte en una baja importantísima para Brasil, que se medirá a Marruecos, Escocia y Haití en la primera fase del torneo y que tenía al central del Real Madrid como una de sus piezas clave.