Nueva normalidad del odio: reflexiones sobre el antisemitismo en la era digital

El antisemitismo, a menudo calificado como "el odio más antiguo", nos plantea hoy un desafío intelectual, existencial y moral que no permite la indiferencia. No se trata de un fenómeno estático, sino de uno que arremete contra los valores más profundos de nuestra convivencia: la humanidad, la igualdad y la libertad. Es, en esencia, un "veneno" para la sociedad que busca deshumanizar al otro para consolidar narrativas de exclusión. Su persistencia a través de los siglos no es una mera repetición, sino una lógica de continuidad y cambio. En su ADN reside el gen de teoría conspirativa, el cual le permitió mutar durante los siglos, adaptándose a los climas políticos y tecnológicos de cada época como si se tratara de capas geológicas donde los viejos prejuicios alimentan las nuevas agresiones.

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En América Latina, el fenómeno ha evolucionado desde las raíces religiosas y nacionales tradicionales hacia un antisionismo virulento que busca deslegitimar la existencia misma del Estado de Israel. Esta hostilidad contemporánea suele instrumentalizar el conflicto en Medio Oriente para canalizar prejuicios atávicos, convirtiendo a las comunidades judías locales en chivos expiatorios de decisiones políticas ajenas. Un aspecto particularmente preocupante en nuestra región es el "blanqueamiento" del judío en ciertas teorías del "Sur Global", donde se le despoja de su historia de persecución para etiquetarlo únicamente como parte de una élite opresora y colonialista, borrando así la frontera entre la crítica política y el odio racial.

Ante este panorama, surge una pregunta crucial: ¿Cómo distinguir la crítica legítima del antisionismo antisemita? Las fuentes son claras al señalar que es plenamente legítimo criticar las políticas, acciones o gobiernos de Israel, tal como se haría con cualquier otro país. Sin embargo, la crítica se transforma en antisemitismo cuando utiliza dobles standard —exigiendo a Israel comportamientos que no se piden a ninguna otra nación democrática—, cuando recurre a viejos mitos y estereotipos (como la conspiración mundial o el libelo de sangre) o cuando establece comparaciones con el régimen nazi para deshumanizar a las víctimas. Fundamentalmente, se cruza la línea cuando se niega el derecho del pueblo judío a su autodeterminación o cuando se responsabiliza colectivamente a todos los judíos por las acciones del Estado de Israel.

Esta distinción se ha vuelto borrosa en el entorno digital. El último informe del Observatorio Web el cual analiza material recopilado durante 2025, revela una realidad inquietante: el antisemitismo se ha consolidado en un "nuevo normal" de hostilidad estructural. Aunque el cese al fuego de octubre de 2025 en Medio Oriente trajo una disminución nominal en el volumen de mensajes, el sentimiento antisemita permanece en niveles muy superiores a los registrados antes de 2023, dejando un sedimento de narrativas sofisticadas que ya no dependen de hechos concretos para propagarse.