China te da todo gratis y ese es el problema

Esta semana, una empresa china llamada Moonshot AI liberó gratis al mundo entero el modelo de iIA más grande jamás publicado de forma abierta. Se llama Kimi K3, tiene 2,8 billones de parámetros, y cualquier persona con conexión a internet puede descargarlo, modificarlo y usarlo sin pedirle permiso a nadie. Pesa alrededor de un terabyte y medio, así que hace falta hardware serio para correrlo, pero la decisión de fondo es la que importa, porque un modelo que compite con lo mejor de Silicon Valley quedó a disposición de cualquiera.

Hace apenas un mes y medio, el gobierno de Estados Unidos hizo exactamente lo contrario conmigo y con vos cuando nos apagó el acceso a Fable 5 por ser extranjeros, con una carta y sin aviso, algo sobre lo que escribí en esta misma columna. La comparación entre las dos jugadas dice más sobre el mundo que viene que cualquier informe de consultora.

Estados Unidos, la potencia que inventó esta tecnología, decidió tratar a sus modelos más potentes como armas estratégicas que hay que proteger y racionar, mientras que China, que llegó después y todavía corre desde atrás, decidió regalarlos. Kimi K3 se suma a una lista larga que este año incluyó a DeepSeek liberando su modelo V4 y a Alibaba abriendo Qwen, y hoy los modelos de origen chino ya representan más del sesenta por ciento de las descargas en OpenRouter, una de las plataformas donde los desarrolladores del mundo eligen qué inteligencia usar. La estrategia les está funcionando.

La pregunta obvia es por qué una empresa regalaría algo que le costó cientos de millones de dólares y catorce meses de entrenamiento, y la respuesta tiene menos que ver con la generosidad que con el poder. Cuando abrís tu modelo y lo distribuís gratis, tu tecnología se mete en universidades, en empresas, en gobiernos y en aplicaciones de medio planeta, se vuelve la base sobre la que otros construyen, y quien controla la base termina controlando de una manera silenciosa todo lo que se levanta encima. Meta ya había usado esta lógica con Llama en 2023, aunque fue China la que la convirtió en política de Estado.

Para nosotros, que miramos todo esto desde el Sur, la apertura china suena como una buena noticia, y en buena medida lo es. Un desarrollador de Montevideo o de Buenos Aires que ayer dependía de pagarle una suscripción a una empresa estadounidense hoy puede bajar un modelo de frontera sin gastar un peso, con lo cual la barrera de entrada se derrumba y la dependencia de las plataformas cerradas de Silicon Valley se afloja. En un continente que genera el catorce por ciento de las visitas globales a plataformas de inteligencia artificial y recibe apenas el uno por ciento de la inversión mundial, tener acceso gratuito a herramientas de primer nivel cambia bastante el panorama.

Conviene frenar acá y mirar la letra chica, porque la palabra gratis rara vez cuenta la historia completa. Un análisis independiente encontró que Kimi K3 tiene una tasa de alucinación cercana al cincuenta y uno por ciento en ciertas pruebas, un dato que la propia empresa omitió de sus gráficos de rendimiento, y un modelo que se equivoca la mitad de las veces usado por alguien que confía ciegamente en él puede hacer bastante daño. La herramienta es poderosa y también riesgosa, y las dos cosas viven dentro del mismo paquete que te bajás sin pagar.

Hay algo más de fondo que las empresas chinas prefieren no subrayar, y es que Moonshot es una compañía con base en Beijing, alcanzada por la ley de inteligencia nacional china, que obliga a las organizaciones del país a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado cuando estos lo requieran. Un análisis de seguridad nacional estadounidense advirtió en febrero que, si los agentes de inteligencia artificial chinos se adoptaran a escala masiva, los riesgos podrían superar a los del caso TikTok, porque un agente que tiene acceso a todo tu entorno digital representa una exposición mucho más profunda que una simple aplicación de videos. Regalar el modelo es también una manera bastante eficaz de sembrarlo en todas partes.

Terminamos entonces en un lugar incómodo, con un país que cierra el acceso y nos deja afuera en nombre de la seguridad nacional, y otro país que abre el acceso y nos invita a usar todo bajo condiciones que no siempre están a la vista. Ninguna de las dos potencias construye estas herramientas pensando en nosotros, porque Estados Unidos protege lo suyo y China expande lo suyo, y en ambos casos el Sur Global funciona como un tablero donde se juega una partida que no diseñamos.

Lo que me parece urgente, y lo vengo repitiendo hace meses, es que dejemos de discutir esto como consumidores agradecidos que eligen entre dos ofertas de supermercado. La decisión importante no pasa por elegir entre el modelo cerrado de Estados Unidos y el modelo abierto de China, sino por preguntarnos cuándo vamos a empezar a construir capacidad propia, a entender qué corremos y de quién depende, a no quedar atrapados entre dos imperios que se disputan el futuro mientras nosotros discutimos cuál de los dos nos presta la llave. Bajar un modelo gratis resultó ser lo más fácil del mundo. Saber qué estás bajando, y a cambio de qué, es la parte que en el Río de la Plata todavía nos falta aprender.