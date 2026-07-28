El probable equipo de Nacional para enfrentar a Tigre y las bajas que tendrá el bolso: el motivo por el que Juan Cruz de los Santos no viajó a Argentina

Nacional se enfrentará a Tigre desde las 19:00 de este martes por la vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana , con el difícil objetivo de revertir el 3-0 que recibió en la ida en el Gran Parque Central , una remontada que ningún equipo logró realizar de visitante en la historia de los torneos Conmebol.

Para el partido de este martes el tricolor contará con varias bajas , entre ellas el argentino Bruno Zuculini , que fue expulsado en la ida al comienzo de la segunda mitad.

Además, tres futbolistas no estarán disponibles y no viajaron a Buenos Aires por lesión: Sebastián Coates, que sufrió un desgarro ante Tigre, Baltasar Barcia , por un golpe en el tobillo, y Juan Cruz de los Santos.

El extremo, que estuvo a punto de emigrar a Ecuador para ser futbolista de Independiente del Valle, todavía no tuvo minutos desde el arranque del segundo semestre , y tampoco estará disponible ante Tigre por resentirse de un golpe en la rodilla que sufrió en la previa de la ida de los playoffs, en la cual integró el banco de suplentes.

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Tigre vs Nacional por Copa Sudamericana: el tricolor enfrenta el duro reto de ser el primer equipo en remontar un 3-0 en un torneo Conmebol de visitante

Incluyendo este encuentro, este año De los Santos jugó 19 de los 30 partidos de Nacional en la temporada, y de los once partidos que se perdió ocho fueron por diferentes lesiones.

En 2025 no estuvo en siete de los 19 partidos del tricolor en el segundo semestre (cuando llegó de River Plate) por el mismo motivo, lo que indica que el futbolista no participó de 15 de los 49 encuentros que pudo disputar en Nacional por lesiones, un 30% de los cruces.

El probable de Nacional para enfrentar a Tigre por Copa Sudamericana

Jorge Bava Foto: Gastón Britos/Focouy

El entrenador tricolor tendrá que definir el equipo para la revancha con las dos bajas obligadas de Sebastián Coates y Bruno Zuculini, y con la necesidad de un cambio en el rendimiento para revertir el 3-0.

Con esas ausencias, el DT deberá elegir sus reemplazos en defensa y el medio, donde se perfilan para ingresar como titulares Agustín Rogel y Lucas Rodríguez, respectivamente.

En ataque estuvo en duda quién acompañaría a Maximiliano Gómez, si Pavel Núñez o Maximiliano Silvera, pero todo indica que el exdelantero de Peñarol se mantendrá en el once de Bava.

El probable equipo de Nacional para este martes arrancaría con: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.