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Nicolás "Diente" López, Leandro Lozano y Pablo Budna visitaron a la delegación de Nacional en la previa del partido ante Tigre por Copa Sudamericana

Nacional enfrenta a Tigre este martes por la Copa Sudamericana; mirá el probable equipo de Jorge Bava

28 de julio de 2026 8:22 hs
Nicolás López entrenó con Nacional

Nicolás López entrenó con Nacional

La concentración de Nacional en Buenos Aires, donde espera el partido de este martes ante Tigre en los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana a las 19:00, tuvo la visita de extricolores este lunes por la tarde.

Nicolás “Diente” López, quien días atrás dejó el club tras no ser tenido en cuenta por el entrenador Jorge Bava, pasó por el hotel de los albos para saludar a sus excompañeros.

Nicolás López fue presentado en Platense

Nicolás López fue presentado en Platense

El atacante firmó con Platense de Argentina, club en el que debutó el pasado fin de semana, y está radicado en Buenos Aires.

Otro extricolor que estuvo en el hotel de los albos fue Leandro Lozano, el lateral derecho que recientemente fue fichado por Boca Juniors tras ser figura en Argentinos Juniors.

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Leandro Lozano en Boca Juniors

Leandro Lozano en Boca Juniors

El futbolista saludó a algunos de sus excompañeros, como Luis Mejía, con el que estuvo hablando.

La delegación tricolor también tuvo la visita de Pablo Budna, quien fue secretario técnico de Nacional en la pasada temporada y que dejó su cargo a fin de año.

El argentino llegó al hotel y se dio un gran abrazo con el Diente López, con quien coincidió.

Nacional enfrenta a Tigre

Nacional se mide ante Tigre con la difícil misión de remontar el 3-0 que recibió el martes pasado en el Gran Parque Central para poder pasar a octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera Montevideo City Torque.

Jorge Bava tendrá que definir el equipo para la revancha en el que tendrá dos bajas obligadas: la del capitán Sebastián Coates, por su desgarro en el encuentro del pasado martes, y la del volante argentino Bruno Zuculini, quien se fue expulsado ante Tigre.

Jorge Bava

Jorge Bava

Además, tampoco están por lesión los extremos Baltasar Silva y Juan Cruz De los Santos.

Con esas ausencias, el DT deberá elegir sus reemplazos en defensa y el medio, donde se perfilan para ingresar como titulares Agustín Rogel y Lucas Rodríguez, respectivamente.

Además, hay puestos que están en duda en el mediocampo y el ataque.

El probable equipo de Nacional para este martes sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Pavel Núñez o Maximiliano Silvera.

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