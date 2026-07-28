Ricardo Vairo y el momento de Nacional: la "estabilidad emocional" que buscan, la "esencia especial" de Flavio Perchman con sus declaraciones y las posibles ventas del club

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo , habló del momento de los tricolores este martes en Buenos Aires, en la previa del partido de vuelta ante Tigre (19:00 horas) por el playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana, en el que deberán revertir el 3-0 recibido en la ida en el Gran Parque Central .

El titular de los tricolores habló de la “estabilidad emocional” del club y el quipo, de la “esencia especial” de Flavio Perchman con sus declaraciones y también de las posibles transferencias que maneja el club en este período de pases en el que necesita “vender”.

Vairo analizó la previa del duelo de este martes y el momento de Nacional. “Siempre en los días de partido uno se levanta con esa expectativa, la ansiedad empieza a crecer, y con esa ilusión de que hoy podamos empezar a cambiar la pisada y se empieza a dar lo que todos teníamos, la expectativa que se iba a dar en este segundo semestre y lamentablemente no se ha podido consolidar. Con mucha fe, con confianza y es la cancha la que habla y es lo que creo que ojalá podamos empezar hoy el camino que todos queremos, que es ir rumbo al bicampeonato y si se pudiera dar una clasificación hoy más que contento”.

“Pero en principio la expectativa es poder ver al equipo que todos queremos, un equipo ordenado, sólido, en defensa y que después salga a buscar el partido”.

Lo que dijo Ricardo Vairo sobre el interés de Nacional por Rubén Botta y Kike Olivera y la revancha ante Tigre en la que espera "ligar un poco" y "cambiar la pisada"

Sobre el peso del primer partido con una dura derrota 3-0 en el Parque, el presidente albo reconoció que condicionaba la revancha. “Creo que venimos de un primer semestre que todos sabemos que nos ha sido bastante inesperado, todo eso mella en la confianza de todos, porque es una realidad, somos humanos, trabajamos, todos ponemos el esfuerzo y después vemos que cuando las cosas no salen o te hacen un gol al minuto, o nos expulsan un jugador, y eso cuando se va dando la suma en los partidos, empieza evidentemente a complicar, pero se está trabajando mucho, nosotros confiamos mucho en el plantel, en el cuerpo técnico, y creo que tenemos las condiciones como para empezar a revertir esto y ojalá se pueda empezar a dar hoy”.

Bruno Zuculini y la falta ante Ignacio Russo Foto: Dante Fernández/AFP

“Es muy difícil”, agregó sobre la posibilidad de dar vuelta el resultado. “Creo que el tercer gol sobre el final nos complicó mucho más porque un 2-0 ya es más llevadero. Pero bueno, hay que ver, partidos son partidos. Pero insisto, nosotros lo que buscamos hoy es empezar a consolidar un equipo en cuanto a un orden, a una solidez en defensa y que pueda irse animando en la búsqueda del gol”.

“Yo creo que en el mundo del fútbol cada vez importa más el resultado, después el cómo es secundario”, agregó. “Todos sabemos que Nacional históricamente siempre buscó que el equipo jugara bien, pero todos sabemos también que lo vemos día a día, lo vemos en Uruguay, lo vemos en otros lados, que el fútbol cada vez es más competitivo, es más difícil”.

“Por supuesto que la forma importa, pero no sé, nosotros también fuimos campeones de América y del mundo tirando corners y tiros libres. Y fuimos felices. Y hoy más que nunca creo que lo que importa en Nacional es el resultado como para empezar a tomar la confianza, para empezar a buscar lo que hablamos del juego en equipo”.

El fútbol emocional, Bava y Eguren

Consultado por las veces que los hinchas piden cambios de entrenadores, Vairo señaló que “el fútbol es muy emocional”.

“Lo ves en todos los estamentos, por supuesto en el hincha. Todos somos hinchas y cuando perdemos un partido salimos todos sintiendo lo mismo, no importa el rol que juguemos, en los momentos difíciles, duros, donde la emocionalidad pasa más y en este mundo inmediatista, todo parece ser como que el cambio genera una ilusión y eso nos cambia la mentalidad, pero yo creo que mientras uno vea fuerzas en los actores, tenemos que apostar a seguir trabajando en ellos”, sostuvo, señalando que hoy percibe esa fuerza en el cuerpo técnico y los jugadores.

“Hoy lo veo, hemos charlado mucho con todos, con jugadores, con el cuerpo técnico, con la gerencia y estamos todos enfrascados en poder buscar la vuelta y empezar a salir. Como decía, en estos momentos de situaciones límites, como les llamo yo, la presión emocional es mucha, sobre la que tengo yo, y es cuando creo que más tranquilo hay que estar, más analítico. El pasado siempre sirve para aprender y mirar para adelante. Hoy por hoy estamos todos enfocados hacia adentro y en tratar de que esto empiece a cambiar”.

Sebastián Eguren y Jorge Bava Foto: S. Amaya

Vairo también habló sobre el entrenador Jorge Bava y el manager deportivo Sebastián Eguren y los cuestionamientos sobre su continuidad. “Es emocional y cuando uno está en situaciones en las que las cosas no salen, siempre busca al que pueden cambiar, y acá normalmente siempre es el entrenador o el gerente deportivo”, dijo.

“Cuando estas cosas suceden no es una sola causa, es multicausal. Uno empieza a analizar lo que se hizo después de haber salido campeones, en el período de pases que es lo que se buscó, empieza a analizar, después también sobre todo este último parate en donde se hizo este trabajo bien, se definieron bien los objetivos, por supuesto aunando lo que es deportivo, económico, financiero, y se trabajó y se cumplieron todos los planes. Por eso creo que la expectativa que teníamos no se ha dado y eso genera una situación de inseguridad mayor en todo lo que es la hinchada. Pero así como uno cae, se levanta rápidamente, porque el fútbol es así”, señaló.

El presidente tricolor dijo estar “convencido” que “Nacional tiene un equipo como para en lo local poder destacarse y ganar un campeonato”. “En lo internacional ya es otra historia, todos sabemos, pero también en la medida que se siga respetando el trabajo, un proceso, buscando tratando de crecer y de generar estructura, también podríamos aspirar a poder ganar un campeonato. En esta situación donde uno cambia de técnico a tres meses y los jugadores que uno trae eran de un técnico y después de otro, te obliga a reformular demasiadas cosas. Es muy difícil generar ese equipo. Por más que, como se pueda dar, si se ha dado el año pasado y en algunos otros años anteriores a Nacional, pueda ser el campeón uruguayo. Pero ya vemos que después de los tres meses estamos en la misma situación”.

El directivo señaló que apuestan a “un proceso y una política institucional” y tratar de mantenerla “en la medida que los actores tengamos la confianza y la fuerza y los objetivos claros para trabajar”.

La estabilidad y los resultados que no se dan

Ante la pregunta de por qué no se daban los resultados, Vairo señaló que “la base hoy es la inestabilidad mental” por “la presión que hoy tienen los jugadores de los equipos grandes de esa inmediatez de que ya no puedes empatar un partido”.

Sebastián Coates Foto: @Nacional

“En un contexto donde todos vemos que el fútbol ha cambiado, que los cuadros menores hoy entrenan como cualquier equipo grande, que tienen infraestructura, que se organizan. Entonces lo estamos viendo en Uruguay, lo estamos viendo en Argentina, en otros países. Y eso hace que la presión sea mayor. El tema de la estabilidad emocional creo que es lo que más se está afectando. Un equipo que el año pasado salimos campeones, pero tuvimos un año durísimo, todos sabemos. Ganamos creo que 13, 14 partidos seguidos. No sé cuánto hace que Nacional lo hace. Sin embargo, nunca hubo una estabilidad emocional. Siempre la presión sobre los jugadores, el cuerpo técnico, sobre nosotros. Era como que las cosas no estaban bien. No se logra tener como una paz, una armonía institucional en lo deportivo”, explicó.

“Creo que ese es el factor principal. Tenemos que apuntar a eso porque hoy creo que en el fútbol la cabeza, la mente, pasa al primer lugar. La mente, lo físico y después podrá estar. Lo vemos en el Mundial y lo vemos en otro lado. Creo que es un cambio que está pasando, como digo, no solo en Uruguay”, señaló. “Tenemos que entender que ya Nacional no es que va y se come a los cuadros en los últimos 20 minutos corriendo. Eso ya cambió”.

La “esencia muy especial” de Flavio Perchman

“Es innegable, Flavio, es una persona que tiene una esencia muy especial”, dijo al ser consultado por el estilo del vice albo Flavio Perchman.

Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

“Yo lo he hablado mil veces con él. Creo que ha tenido una presencia en los medios, creo que todos lo sabemos. De repente hablando, como él dice, ‘yo digo lo que pienso’. Y ha generado. Pero también muchas veces eso se saca como excusa, ¿no? Entonces es fácil poner en una persona, puede generar rispidez, puede generar que en algunos directivos no estén muy contentos... Pero de ahí a decir que porque se habla mucho en los medios, no ganamos la cancha, me parece que es una exageración. Cuando las cosas no salen, o es la responsabilidad del técnico, que es el que juega el gerente deportivo, o en este caso tenemos a Flavio, que es un poco el cabeza del área deportiva. Pero, digo, podemos estar más de acuerdo o no de acuerdo, pero no es la causa por la que no ganamos la cancha”.

Las posibles ventas de Nacional: Rodrigo Martínez y Agustín Dos Santos

El presidente tricolor reconoció que hay posibilidades de que el juvenil Rodrigo Martínez sea vendido en este período de pases.

“Sé que se está en eso. Recién ahora se empezó a mover todo el tema de las ventas, al terminar el Mundial. Ya se venía trabajando desde antes”, sostuvo.

Rodrigo Martínez y Juan Martín Ginzo Foto: Dante Fernández/Focouy

Ante la pregunta de si el club era Cagliari, señaló que no habla de esos temas. “Es Flavio el que maneja todo este tipo de contrataciones y ventas. Esperemos que sí, porque como decimos nosotros necesitamos vender. Ya hemos invertido nuevamente. Se habla de que tenemos tres jugadores, pero parece que se olvida que trajimos seis jugadores, tres de ellos para ser titulares. Y estamos en la búsqueda, como todos saben, de un armador y un puntero”.

“Pero también en el medio tenemos que vender para poder estabilizar”, destacó.

Preguntado por si se mantenía lo que había dicho tiempo atrás, de que primero tenían que vender para luego comprar, dijo: Yo tengo claro cómo son las cosas en el fútbol. Generalmente, siempre se está apostando. Primero traigo, tomo riesgo y después vendo. Entonces yo trato de mandar mensajes duros, pero no soy inflexible, de hecho, no lo hemos sido. Está claro y ya es muy probable que podamos terminar incorporando los jugadores que nos faltan sin poder vender. Pero siempre es mejor tener esos mensajes rígidos para poder controlar un poco más la situación”.

En ese sentido le mencionaron el cruce que tuvo con el directivo Federico Britos, quien se manifestó opuesto a primero vender para buscar luego los refuerzos.

“Esas cosas se dan”, dijo Vairo. “Lo que no me gusta, yo nunca lo hago, yo soy muy duro con los problemas, pero mano a mano, generalmente, esa fue la única vez creo que Federico habló y algo que teníamos que haber hablado entre nosotros y ahí un poco por la tensión también, porque todos sufrimos las presiones, tuvimos un intercambio, pero al otro día hablamos por teléfono y después nos juntamos. Y es normal. Si todos queremos lo mejor para Nacional, esas cosas se tienen que solucionar. Como digo al principio, en estos momentos muy difíciles, la presión la tenemos que manejar todos, el presidente más. Y bueno, intercambiar y tener claro cuál es el rol de cada uno y aceptarlo”.

Agustín Dos Santos Foto: Dante Fernández/Focouy

Vairo también señaló que Agustín Dos Santos es otra opción de venta en este mercado. “Esos son los dos jugadores, sí, Rodrigo (Martínez) y Agustín, que más posibilidades tienen, sobre todo para ir a Europa, porque están en una edad que es la que ellos buscan”.

“Después, estamos en la búsqueda del extremo y el 10, en principio nunca se sabe porque de repente después puede venir otra venta, creo que termina el 1° de setiembre el período de pase, así que esto es muy dinámico, pero en principio con lo que hoy tenemos esas serían las dos posiciones que estamos buscando”.