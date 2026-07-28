Santiago Mele pasó la revisión médica con Independiente de Avellaneda: "Era mi deseo llegar a este club"

El arquero uruguayo Santiago Mele pasó los revisión médica este martes con Independiente de Avellaneda , luego de cambiar a último momento la posibilidad de desembarcar en Colo Colo de Chile , y está próximo a firmar el contrato con el equipo argentino.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El golero sonó para Colo Colo de Chile , donde medios trasandinos señalaron que había llegado a un acuerdo de palabra, pero antes de poner la firma apareció Independiente de Avellaneda, y el arquero finalmente se decantó por esa propuesta que lo convenció más.

De esta manera, Mele , que formó parte de la selección uruguaya en el Mundial 2026 pero que no sumó minutos , jugará en Argentina por segunda vez en su carrera tras su paso por Unión de Santa Fe, donde disputó 59 partidos entre 2022 y mediados de 2023.

" Muy contento de haber llegado a este club , con mucha ilusión. Hablé con Gustavo (Quinteros), él me manifestó la intención de querer contar conmigo . Para mí, tanto que un club tan grande y un técnico de la trayectoria de Gustavo te quieran, es algo que valoro muchísimo. Estoy muy contento de que se haya dado la posibilidad de venir acá, que era mi deseo ", expresó Mele tras la revisión médica.

Nicolás "Diente" López, Leandro Lozano y Pablo Budna visitaron a la delegación de Nacional en la previa del partido ante Tigre por Copa Sudamericana

Los detalles del operativo de seguridad para Tigre vs Nacional y las medidas que deben tener en cuenta los hinchas tricolores que viajen a Buenos Aires

Santiago Mele llega para pelear el lugar

El golero uruguayo llega cedido a préstamo desde Rayados de Monterrey por un año y con una opción de compra por US$ 3 millones, y su llegada tiene un motivo claro que es pelear por el puesto con Rodrigo Rey.

Rey, el actual titular con 35 años, tiene contrato hasta fin de año y su continuidad es incierta.

El entrenador Gustavo Quinteros necesitaba sumar competencia en el puesto y garantizar una alternativa de jerarquía independientemente de lo que ocurra con Rey a fin de temporada.

Por eso, Mele llega para disputar el lugar y, si las cosas salen bien, la opción de compra podría convertirse en una incorporación definitiva.