Los ensayos de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya para el Mundial 2026: la variante táctica, la titularidad de Federico Viñas y la sociedad con Darwin Núñez

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , completó este martes en Montevideo los 13 días de entrenamiento que tuvo con todo el plantel que jugará el Mundial 2026, que se inicia este jueves y en el que los celestes debutarán el lunes próximo frente a Arabia Saudita en Miami.

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Durante las dos semanas que tuvo a todo el grupo, desde el martes 27 de mayo, Uruguay entrenó de lunes a sábado y descansó los domingo.

También durante estos 13 días la AUF decidió no jugar partidos amistosos de despedida y organizó dos actividades, ambas en Canelones como parte de un acuerdo de obras en el Complejo de la AUF, que permitieron a los niños de las ligas de fútbol infantil canarias compartir actividades en los estadios de Pando y Canelones con los convocados por Bielsa. Los únicos que no participaron de la actividad fueron Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo, ambos lesionados.

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Araujo estuvo con fiebre miércoles y jueves de la semana pasada y no entrenó con el plantel durante seis días.

El viernes fue sometido a estudios como consecuencia una molestia muscular en uno de sus gemelos.

Los resultados confirmaron una lesión muscular con rotura de fibras.

El capitán de Barcelona no entrenó tampoco viernes, sábado ni domingo y ese día de noche viajó a Madrid para que lo vieran médicos de su confianza, someterse a estudios y a un tratamiento exprés que realizaron el lunes.

Ese lunes de noche se embarcó a Montevideo y llegó este martes de mañana.

Este martes de noche viaja con la delegación uruguaya al Mundial en vuelo chárter que parte desde el aerpuerto de Carrasco a la hora 23 y arriba el miércoles a las 6.15 a Playa del Carmen.

Araujo sufre un pequeño desgarro y está descartado para los dos primeros partidos, frente a Arabia Saudita (lunes 15) y Cabo Verde (domingo 21).

La recuperación del zaguero apunta a que pueda jugar frente a España en la tercera fecha del Grupo H, el viernes 26 de junio, o en el partido de dieciseisavos de final si supera la fase de grupos, el día 2 o 3 de julio.

El caso de De Arrascaeta es diferente. Llegó a Montevideo para terminar la recuperación de una fractura en la clavícula, a raíz de la cual fue sometido a una intervención quirúrgica.

El alta de la operación la tendrá este viernes, el 12, a tres días del debut de Uruguay en el Mundial, según confirmó Bielsa la semana pasada.

La situación del 10 de Flamengo tuvo un giro inesperado cuando hace una semana se confirmó que sufrió un desgarro en el gemelo y que no estará para el debut frente a Arabia, tampoco para la segunda fecha y podrá actuar ante España o en el partido de la ronda de los 32 mejores.

Joaquín Piquerez está en el final de la recuperación de una intervención en el tobillo a la que fue sometido en marzo.

Los ensayos tácticos de Marcelo Bielsa en el Complejo de la AUF

Toda la preparación de la selección se desarrolló en el Complejo de la AUF, donde la AUF inauguró obras, incluido una cancha que tiene las dimensiones de dos campos de fútbol de césped híbrido, en donde realizan todos los trabajos.

Según pudo confirmar Referí con fuentes de la selección, el entrenador trabajó por líneas, no paró un equipo, pero ensayó con variantes tácticas.

Federico Viñas selección uruguaya Mundial 2026 Federico Viñas en los entrenamientos de la selección previo al Mundial 2026 @URUGUAY

La principal novedad fue el 1-4-1-4-1 con el que trabajó en cancha, en movimientos por líneas, que se puede transformar en un 1-4-4-2.

Estas son las principales novedades de lo que trabajó Bielsa como alternativa, más allá de su sistema madre 1-4-3-3, que ya no sorprende:

Por delante de la línea de cuatro defensiva coloca a Manuel Ugarte como volante tapón

En el sector de los cuatro volantes ofensivos está la gran novedad: Federico Valverde como extremo derecho

Rodrigo Bentancur va al costado del capitán de Real Madrid

Federico Viñas es el tercer volante o mediapunta en esa línea de futbolistas, a las espaldas de Darwin Araújo

Maximiliano Araújo es el extremo izquierdo

Darwin Núñez es el delantero y Bielsa confía en la dupla Viñas-Darwin

El equipo se empieza a armar así:

Fernando Muslera, Guillermo Varela, Santiago Bueno/Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Mathías Viña; Manuel Ugarte; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Federico Viñas, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.

La figura se adapta a un 1-4-4-2 con un Darwin-Viñas juntos en ataque.

¿Por qué Fernando Muslera en el arco? Por su manejo de la pelota con los pies, le da prestaciones que no le brinda Sergio Rochet.

¿Por qué el cambio táctico? Bielsa fue descubriendo que su 1-4-3-3 se empezó a agotar y que necesita un ajuste y un revulsivo para el Mundial.

¿Por qué Valverde como extremo derecho? Porque el capitán de Real Madrid le da da un plus por afuera, con llegada permanente al área.

¿Por qué Darwin-Viñas? Porque entre los dos traccionan de otra forma, se potencian y generan una sociedad que puede generar mucho dentro del área, potenciado por el juego que Araújo genera por izquierda, Valverde por derecha y Bentancur por el medio.

El plantel de Uruguay viaja este martes de noche a México y en seis días debuta en el Mundial.

Bielsa podrá realizar un entrenamiento a puertas cerradas en Playa del Carmen y en los otros movimientos abrirá 15 minutos a la prensa. Luego volverá a trabajar solo con sus futbolistas.