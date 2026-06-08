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La cotización de la celeste: mirá el privilegiado puesto que ocupa Uruguay entre las selecciones con mayor valor de mercado del Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa debutará el próximo 15 de junio contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami

8 de junio de 2026 17:29 hs
Federico Valverde celebra junto a Darwin Núñez el gol del empate de Uruguay ante Inglaterra en Wembley

Federico Valverde celebra junto a Darwin Núñez el gol del empate de Uruguay ante Inglaterra en Wembley

FOTO: AFP

A las puertas de una nueva edición de la Copa del Mundo, el análisis de los equipos ya no se limita únicamente al rendimiento táctico o al estado físico de los planteles; el aspecto económico y el valor de mercado de los futbolistas juegan un rol preponderante en las expectativas de cada país. En este escenario, un reciente informe detallado de la página alemana de estadísticas y mercados, Transfermarkt, posicionó a los 48 equipos clasificados según la cotización de sus planteles, dejando datos sumamente reveladores sobre el equilibrio de fuerzas financieras en el fútbol actual y la posición de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

En lo más alto del podio, Europa ratifica su hegemonía económica global. Las selecciones de Francia e Inglaterra rompen la barrera de los 1.000 millones de euros (US$ 1.153 millones) y lideran cómodamente la tabla como los dos planteles más caros del planeta, seguidas de cerca por España y Portugal.

La lista de todos los seleccionados

Para encontrar al primer representante sudamericano hay que descender hasta el sexto escalón ocupado por Brasil, mientras que la vigente campeona del mundo, Argentina, se sitúa en la octava posición. Estos gigantes del fútbol mundial demuestran que el recambio generacional y la presencia de estrellas en las ligas top europeas disparan los números de sus convocatorias.

Por su parte, la selección uruguaya se consolida firmemente dentro de la elite internacional al asegurarse un lugar dentro del prestigioso top 20.

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Ubicada exactamente en el puesto 19 de la clasificación general con una cotización global de 359,30 millones de euros (US$ 414,3 millones), la celeste se posiciona de forma muy competitiva de cara al certamen.

Este destacado lugar en la tabla encuentra su principal explicación en el enorme valor individual de sus máximas figuras. El mediocampista Federico Valverde se alza como el futbolista charrúa más valioso del mercado, apuntalando una estructura financiera en la que también sobresalen nombres de peso mundial como Darwin Núñez, tasado en 65 millones de euros (US$ 75 millones), y Ronald Araujo, con una valoración de 55 millones de euros (US$ 63,4 millones).

Atrás en el escalafón económico asoman Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur, completando la columna vertebral de un equipo joven, dinámico y sumamente cotizado.

El ranking cierra su espectro con una marcada disparidad frente a las selecciones del continente asiático. Combinados como Irak, Jordania y Qatar se ubican en el fondo de la lista, con planteles cuyas valoraciones apenas rondan los 20 millones de euros (US$ 23 millones) en su conjunto.

Esta brecha económica, si bien marca una tendencia sobre el papel, deberá revalidarse en la cancha. Para Uruguay, estar por encima de la mitad de la tabla en valor de mercado no es más que el reflejo del gran presente de sus embajadores en el mundo, un argumento de peso para soñar con que el valor monetario se traduzca en gloria deportiva sobre el césped del Mundial 2026.

El valor de mercado de cada selección del Mundial 2026 en millones de euros

1) Francia 1.520
2) Inglaterra 1.360
3) España 1.220
4) Portugal 1.010
5) Alemania 947
6) Brasil 928,2
7) Holanda 804,2
8) Argentina 782,5
9) Noruega 589,9
10) Bélgica 547,5
11) Costa de Marfil 522,1
12) Marruecos 498,3
13) Senegal 478,1
14) Turquía 473,7
15) Suecia 406,1
16) Croacia 387,3
17) Estados Unidos 385,7
18) Ecuador 368,7
19) Uruguay 359,3
20) Suiza 332,5
21) Colombia 302,4
22) Japón 270,9
23) Argelia 256,9
24) Austria 242,2
25) Ghana 234,6
26) Canadá 196,7
27) México 191,9
28) República Checa 188,2
29) Escocia 170,3
30) Paraguay 153,7
31) Bosnia y Herzegovina 151,6
32) Congo 143,9
33) Corea del Sur 139,1
34) Egipto 116,5
35) Uzbekistán 85,3
36) Australia 77,5
37) Túnez 69,9
38) Haití 55,9
39) Cabo Verde 54,5
40) Sudáfrica 49,3
41) Arabia Saudita 40,7
42) Panamá 34,6
43) Nueva Zelanda 34,4
44) Irán 32,1
45) Curazao 25,8
46) Irak 21,2
47) Jordania 20,0
48. Qatar 19,9

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