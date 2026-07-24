El primer blindado cedido por el Ejército a la Policía está listo: fue presentado y partió rumbo a un operativo, afirmó Interior

El primero de los blindados que cedió el EJército para que utilice la Policía Nacional en el patrullaje de barrios peligrosos está pronto y fue presentado este viernes a la tarde .

Se trata de un vehículo Cóndor que forma parte de los 5 modelos habilitados por el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el de Interior para reforzar los operativos con hasta 12 blindados militares.

Luego de la presentación de este viernes, que contó con la participación del ministro del Interior, Carlos Negro , y de otras autoridades policiales y militares, el primero de los blindados partió rumbo a un operativo de patrullaje, aunque la cartera de seguridad ha dicho que no precisará el destino por motivos estratégicos .

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Respecto a los otros blindados de este mismo modelo (y de los otros incluidos en el convenio), Negro señaló en rueda de prensa que se incorporarán en "el correr de agosto".

"Lo que queremos es por un lado la protección de los vecinos con mayores recursos y de los funcionarios", señaló sobre el objetivo de esta cesión.

Foto: Gastón Britos / FocoUy

En el convenio firmado entre las dos carteras para la cesión de los vehículos se incluyó a los Mamba donados por Estados Unidos a Uruguay para misiones de paz, pero el gobierno presentó una solicitud ante la embajada para conocer si podrían ser utilizados para operativos policiales, ya que su uso está restringido al fin dado por los estadounidenses.

Por ahora, según dijo Negro, no existió una respuesta por parte de la embajada. "Hay una solicitud, una carta del presidente de la República que aún no ha tenido respuesta. Para este vehículo ya están hechas las capacitaciones, si hay otro tipo de vehículos con otros tipos de requerimientos habrá otras", afirmó en rueda de prensa.

Para utilizar estos vehículos militares 19 funcionarios de la Policía Nacional —entre un oficial y 18 efectivos— debieron capacitarse para el manejo de estos blindados. El personal que se capacitó por parte del Ejército fue de operaciones especiales, la Guardia Repúblicana y la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según detalló Interior en un comunicado, recibieron "instrucción teórica y práctica sobre la operación segura de los vehículos blindados Cóndor".