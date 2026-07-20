El informe médico sobre Jean Martínez, agredido por un policía tras el clásico entre Rentistas y Cerrito, y que llevó al paro del fútbol uruguayo

Jean Martínez fue el futbolista de Rentistas que fue agredido por un policía luego del empate 0-0 ante Cerrito del pasado sábado por la Segunda división profesional, durante los incidentes que se produjeron al término del mismo entre hinchas y que llevaron a que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales , decretara un paro de actividades para todo el fútbol.

Como informó Referí, la gremial tomó la determinación el sábado por la noche, luego de terminado el encuentro que Peñarol le ganó 3-0 a Boston River por el Torneo Intermedio.

Su club, Rentistas, dio a conocer en un comunicado este lunes, cómo sigue la salud del futbolista.

Rentistas emitió este lunes un comunicado informando la situación de cómo se encuentra de salud Jean Martínez, tras ser agredido por un policía, cuando intentaba ayudar a su familia en medio de los incidentes registrados.

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"El jugador del club Jean Martínez sufrió en la tarde de sábado, luego de finalizado el encuentro disputado por nuestra institución contra S.C. Cerrito, un traumatismo facial secundario al impacto de un palo de madera", comienza explicando.

Y prosigue: "En la evaluación inicial presentó edema y dolor de intensidad considerable en la región facial afectada, con limitación funcional para la apertura, el cierre, y lateralización de la mandíbula".

"El jugador fue trasladado por una unidad de emergencia móvil a su institución de asistencia médica, donde se le realizaron tomografías computadas de cráneo y macizo facial, descartándose lesiones intracraneales, fracturas del macizo facial, y alteraciones de las articulaciones temporomandibulares, por lo cual se le otorgó el alta a domicilio".

Y termina: "El futbolista se encuentra clínicamente estable y continuará en seguimiento por el Departamento Médico del club, quedando su reincorporación a la actividad deportiva supeditada a la evolución clínica".