Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El informe médico sobre Jean Martínez, agredido por un policía tras el clásico entre Rentistas y Cerrito, y que llevó al paro del fútbol uruguayo

Su club, Rentistas, dio a conocer este lunes lo que expresa el diagnóstico

20 de julio de 2026 15:41 hs
Jean Martínez, el futbolista de Rentistas que fue agredido en su rostro por un policía tras el partido ante Cerrito por la Segunda división profesional

Jean Martínez, el futbolista de Rentistas que fue agredido en su rostro por un policía tras el partido ante Cerrito por la Segunda división profesional

Jean Martínez fue el futbolista de Rentistas que fue agredido por un policía luego del empate 0-0 ante Cerrito del pasado sábado por la Segunda división profesional, durante los incidentes que se produjeron al término del mismo entre hinchas y que llevaron a que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, decretara un paro de actividades para todo el fútbol.

Su club, Rentistas, dio a conocer en un comunicado este lunes, cómo sigue la salud del futbolista.

Lo que informó Rentistas sobre Jean Martínez

Rentistas emitió este lunes un comunicado informando la situación de cómo se encuentra de salud Jean Martínez, tras ser agredido por un policía, cuando intentaba ayudar a su familia en medio de los incidentes registrados.

"El infame gesto de Argentina que avergüenza al mundo": el título de Marca y la explicación de lo sucedido tras la final del Mundial 2026

"Fútbol 1-Criminales 0", el título de un diario inglés tras el Mundial ganado por España ante Argentina: "Todos salimos ganando"

"El jugador del club Jean Martínez sufrió en la tarde de sábado, luego de finalizado el encuentro disputado por nuestra institución contra S.C. Cerrito, un traumatismo facial secundario al impacto de un palo de madera", comienza explicando.

Y prosigue: "En la evaluación inicial presentó edema y dolor de intensidad considerable en la región facial afectada, con limitación funcional para la apertura, el cierre, y lateralización de la mandíbula".

"El jugador fue trasladado por una unidad de emergencia móvil a su institución de asistencia médica, donde se le realizaron tomografías computadas de cráneo y macizo facial, descartándose lesiones intracraneales, fracturas del macizo facial, y alteraciones de las articulaciones temporomandibulares, por lo cual se le otorgó el alta a domicilio".

Y termina: "El futbolista se encuentra clínicamente estable y continuará en seguimiento por el Departamento Médico del club, quedando su reincorporación a la actividad deportiva supeditada a la evolución clínica".

Las más leídas

El puñetazo de Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni, a Dani Olmo, tras el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

"Algunos cuentan las que no les corresponden": lo que dijo Pollo Vignolo sobre las estrellas de Argentina en lo que pareció ser un mensaje para Uruguay; mirá el video

Ranking FIFA: la caída de la selección uruguaya tras el Mundial 2026 al perder varias posiciones y el gran momento de España al liderar ambas tablas

España 1-0 Argentina en la final del Mundial 2026: los españoles dieron un gran espectáculo y se consagraron campeones del mundo

Temas

Rentistas Mutual de Futbolistas Cerrito Segunda División Profesional policía paro en el fútbol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos