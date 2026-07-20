Sindicato de la Republicana denuncia amenazas a árbitros y pide investigar agresiones de jugadores a policías

El presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNI.POL.GR) , Carlos Piedra , respaldó el accionar de los efectivos durante los incidentes ocurridos tras el partido entre Rentistas y Cerrito , reclamó una investigación " seria, objetiva y sin privilegios " y aseguró que existen hechos que, a su entender, aún no trascendieron públicamente y también deben ser esclarecidos.

"Quiero dejar en claro que desde el Sindicato de la Guardia Republicana respaldamos el accionar policial. Con la información que tenemos hasta el momento, entendemos que el procedimiento se realizó conforme a derecho y utilizando los medios disuasivos autorizados ", dijo Piedra a El Observador.

No obstante, aclaró que la organización espera el resultado de la investigación oficial. "Hay una investigación en curso y serán las autoridades competentes las que determinen exactamente qué ocurrió", agregó.

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Las declaraciones se conocen luego de que el Ministerio del Interior anunciara el domingo la apertura de una investigación de urgencia por los incidentes registrados tras el encuentro por la 11ª fecha de la Segunda División Profesional , que terminaron con un futbolista lesionado y derivaron en la suspensión del fútbol profesional por decisión de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

Entre bengalas, una policía herida y presuntas amenazas a los árbitros

Piedra sostuvo que el sindicato maneja información sobre situaciones ocurridas durante el partido y en los minutos posteriores que, según afirmó, también deberían ser objeto de la investigación.

"Según la información con la que contamos, el veedor de la AUF fue informado en todo momento sobre la presencia de bengalas. Asimismo, también habría tenido conocimiento de las presuntas amenazas de un dirigente del Club Rentistas hacia el equipo arbitral, sin que ello derivara en la suspensión o interrupción del encuentro. Entendemos que esos hechos también deben ser investigados", señaló.

Bengalas en el campo de juego Fotos cedidas a El Observador

"Los árbitros no realizaron denuncia policial, aunque entendemos que los hechos sí fueron puestos en conocimiento de la AUF", puntualizó.

El dirigente sindical agregó que también tienen conocimiento de que integrantes del plantel de Rentistas salieron del vestuario y que, en ese momento, se produjeron incidentes con parciales de Cerrito.

Según Piedra, durante esos incidentes una funcionaria policial recibió una patada en el pecho. "Afortunadamente no sufrió lesiones de entidad, pero exigimos que la investigación determine quién fue el responsable y, especialmente, si esa agresión fue cometida por algún integrante del plantel del Club Rentistas. Si fue así, deberá responder como cualquier otra persona", afirmó.

"Lo que pedimos es una investigación seria, objetiva y sin privilegios. Queremos saber si hubo jugadores del Club Rentistas involucrados en agresiones contra efectivos policiales y que se determinen las responsabilidades que correspondan", enfatizó.

Piedra también cuestionó la publicación realizada por Rentistas en sus redes sociales, donde el club difundió la imagen de un funcionario policial. "Repudiamos toda agresión contra los funcionarios policiales y rechazamos la publicación en redes sociales del Club Rentistas de la imagen de un efectivo policial, porque esa exposición lo somete al escarnio público y puede derivar en amenazas, incluso de muerte, poniendo en riesgo su integridad y la de su familia", sostuvo.

El Ministerio del Interior abrió una investigación

El domingo, el Ministerio del Interior informó la apertura de una información de urgencia para esclarecer lo ocurrido tras el partido entre Rentistas y Cerrito y anunció que el ministro Carlos Negro convocará a representantes de todas las partes involucradas. La Fiscalía de Flagrancia de 10° turno también interviene en el caso.

Según la versión oficial, los disturbios comenzaron cuando simpatizantes de Cerrito descendieron del camión en el que se retiraban del Complejo Rentistas y arrojaron piedras y otros objetos contra vehículos estacionados, para luego enfrentarse con hinchas de Rentistas.

Interior informó que durante el operativo un efectivo de la Guardia Republicana sufrió una lesión en una rodilla tras recibir el impacto de un objeto y fue trasladado al Hospital Policial. También confirmó que el futbolista de Rentistas Jean Martínez requirió asistencia médica durante los incidentes.

La cartera señaló que los efectivos utilizaron cuatro cartuchos de munición menos letal, con disparos dirigidos hacia el suelo, de acuerdo con los protocolos vigentes, y que toda la actuación quedó registrada mediante las cámaras corporales.

Rentistas va contra árbitros y policías

Por su parte, Rentistas informó que presentará una denuncia formal contra los árbitros Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez, por entender que tuvieron un arbitraje "manifiestamente tendencioso y parcial".

Además, anunció que promoverá una denuncia penal y administrativa contra los responsables del operativo policial por las lesiones sufridas por Jean Martínez, al sostener que el futbolista fue agredido por efectivos cuando intentaba acercarse a sus familiares.

El club aseguró que llegará "hasta las últimas consecuencias" para defender a sus deportistas y difundió una fotografía del jugador con las lesiones que atribuye al procedimiento policial.

AUDAF respaldó a los árbitros y anunció acciones judiciales

Al conflicto también se sumó este domingo la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), que emitió un comunicado en respaldo al equipo arbitral encabezado por Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez, quienes dirigieron el encuentro entre Rentistas y Cerrito.

"Manifestamos nuestro absoluto respaldo a nuestros compañeros Bruno Sacarelo, Daniel Rodríguez y a los demás integrantes del equipo arbitral, quienes desempeñaron sus funciones (...) con profesionalismo, independencia y estricto apego a las Reglas de Juego", expresó el gremio.

El comunicado fue difundido después de que Rentistas anunciara que denunciará a ambos árbitros, a quienes acusó de haber tenido un arbitraje "manifiestamente tendencioso y parcial".

En respuesta, AUDAF sostuvo que esas afirmaciones "carecen de todo sustento" y que lesionan "el honor, la trayectoria profesional y la credibilidad de los árbitros involucrados", además de afectar la institucionalidad del arbitraje uruguayo.

Bruno Sacarelo Foto: Leonardo Carreño

El gremio señaló que las discrepancias sobre decisiones arbitrales forman parte del fútbol, pero remarcó que deben canalizarse a través de los mecanismos reglamentarios previstos, sin atribuir públicamente intencionalidad o falta de imparcialidad a los jueces.

"Las discrepancias respecto de las decisiones arbitrales forman parte de la esencia del fútbol (...) Sin embargo, ello no puede dar lugar a imputaciones públicas que atribuyan intencionalidad o falta de imparcialidad sin fundamento alguno", sostuvo la asociación.

Finalmente, AUDAF anunció que promoverá acciones judiciales contra quienes considere responsables de afectar el honor de sus afiliados.

"Comunicamos nuestra firme decisión de adoptar las medidas legales y promover las acciones judiciales que correspondan contra quienes resulten responsables, con el fin de salvaguardar el honor y la reputación de nuestros asociados", concluye el comunicado.