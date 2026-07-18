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Gremial de futbolista decretó paro por grave agresión a un jugador y se suspende la actividad del domingo en el fútbol profesional uruguayo

Luego de lo ocurrido en el partido entre Rentistas y Cerrito, la Mutual de futbolistas decretó el cese de actividades para el fin de semana

18 de julio de 2026 22:52 hs
Pelota Penalty

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Foto: Dante Fernández/Focouy

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales resolvió este sábado de noche suspender las actividades en el fútbol profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol a raíz de una agresión que sufrió el futbolista de Rentistas Jean Martínez luego del partido que jugó su equipo ante Cerrito por el torneo del ascenso del fútbol uruguayo.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado en sus redes sociales en el que establece que "como consecuencia de los repudiables e inaceptables hechos de violencia ocurridos tras el encuentro disputado entre Rentistas y Cerrito, que provocaron lesiones de gravedad a un compañero".

"Resolvemos decretar el cese de actividades hasta tanto existan garantías efectivas que nos permita desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad", agrega la Mutual.

Después del empate sin goles por la fecha 11 de la Segunda División, la jornada terminó con graves incidentes en las afueras del Complejo Rentistas, donde se registraron enfrentamientos, pedradas contra el ómnibus y daños en varios vehículos de hinchas. Un partido en el que hubo situaciones polémicas y fallos arbitrales discutidos.

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A raíz de esta decisión, se suspende toda la actividad del fútbol profesional en Uruguay prevista para el domingo y lunes, lo que significa que no se jugarán los siguientes compromisos.

Los partidos que serán suspendidos

Liga AUF Uruguaya

  • Central Español vs Cerro Largo
  • Cerro vs Racing
  • Montevideo City Torque vs Danubio
  • Defensor Sporting vs Liverpool

Segunda división AUF

  • Tacuarembó vs Plaza Colonia
  • Fénix vs Atenas
  • Miramar Misiones vs La Luz
  • Colón vs Paysandú

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