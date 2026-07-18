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Rescate de delfines varados en playa de San Luis: hembra adulta no sobrevivió y macho juvenil fue liberado en el agua

La hembra no sobrevivió y fue derivada a un estudio para establecer las causas del varamiento

18 de julio de 2026 21:59 hs
Dos delfines quedaron varados en la playa de San Luis

Dos delfines quedaron varados en la playa de San Luis

Foto: Subrayado de Canal 10

Dos delfines quedaron varados en la playa de San Luis por la tarde del viernes y gracias al Grupo de Trabajo en Varamientos (GTV) el macho juvenil fue devuelto al agua, pero la hembra adulta no sobrevivió.

Durante el mediodía se había registrado el varamiento de cuatro delfines de Fraser en el balneario Las Vegas de Canelones. Estos fueron introducidos de nuevo a su hábitat por vecinos de la zona.

Horas después y más hacia el este, las autoridades recibieron otro aviso del varamiento de dos ejemplares en San Luis. Los integrantes del GTV se hicieron presentes en el lugar y activaron los mecanismos para garantizar el bienestar de los animales.

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Los trabajos se coordinaron con dependencias del Estado como los ministerios de Ganadería y de Ambiente o el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) en conjunto con la Intendencia de Canelones. También estuvieron presentes la Facultad de Veterinaria y otras organizaciones.

La hembra no sobrevivió y fue derivada a un estudio para establecer las causas del varamiento. Por otra parte, el macho fue liberado a tres millas náuticas de la costa con el apoyo de una embarcación de la Prefectura Nacional Naval.

Desde el Grupo de Trabajo recuerdan que ante la presencia de fauna marina varada viva se debe comunicar inmediatamente al teléfono 098 490 889 para procurar una atención temprana.

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