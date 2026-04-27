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Apareció una cría de orca de aproximadamente dos metros en Punta del Este: autoridades definen qué medidas tomar

Uno de los rasgos más distintivos de la especie es su aleta dorsal, que en los machos adultos puede medir hasta 1,80 metros de altura

27 de abril de 2026 7:51 hs
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La Prefectura Nacional Naval constató este domingo la presencia de una cría de orca de aproximadamente dos metros en la costa de la Playa Mansa de Punta del Este, a la altura de Parada 1, informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a la Red Nacional de Asistencia a Cetáceos, cuyos equipos concurrieron al lugar para evaluar la situación y definir las medidas a tomar en conjunto con Prefectura.

Orca en Punta del Este

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Aunque en inglés las orcas son conocidas como killer whales (ballenas asesinas), este cetáceo —que en realidad pertenece a la familia de los delfines— no suele mostrar comportamientos agresivos hacia los humanos. No obstante, en el suroeste europeo se han reportado en los últimos años interacciones con embarcaciones, por lo que especialistas recomiendan mantener distancia y evitar interferencias.

Estos animales pueden alcanzar hasta nueve metros de longitud y se alimentan principalmente de peces grandes y leones marinos pequeños.

Uno de los rasgos más distintivos de la especie es su aleta dorsal, que en los machos adultos puede medir hasta 1,80 metros de altura, junto con su característico patrón de color blanco y negro, que permite identificar a cada individuo por sus marcas.

A diferencia de otras ballenas, su presencia en la región no responde a una temporada fija, sino que está vinculada a la disponibilidad de alimento. En ese sentido, Uruguay forma parte de su ruta de alimentación y desplazamiento, con registros más frecuentes en las costas de Rocha y Maldonado, especialmente durante los meses más fríos del año.

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