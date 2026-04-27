Lucas Hernández habló tras la derrota de Peñarol que le dio el Torneo Apertura a Racing: el "cúmulo de resultados negativos" y la "mala suerte" con las lesiones

El jugador de Peñarol Lucas Hernández lamentó el "momento complicado" que vive Peñarol , luego de la derrota 1-0 ante Wanderers que le terminó de dar el Torneo Apertura a Racing , y remarcó que las lesiones que sufrió el carbonero fueron un quiebre en este primer semestre del 2026.

En una rueda de prensa realizada tras el encuentro, disputado en el Estadio Centenario, Hernández remarcó que a pesar del mal momento del equipo deberán "seguir trabajando e intentando". "Estamos todos donde queremos estar, y en base a trabajo y sacrificio van a salir las cosas" , agregó.

La instancia tuvo segundos tensos cuando un periodista le preguntó al lateral si encontraba "una explicación de por qué se llegó a este momento", y el futbolista solo le respondió: "No".

Tras ello, de todas formas, Hernández marcó que "un cúmulo de resultados negativos" alejaron al carbonero de la punta del Apertura , que ahora ya es de Racing. "Ahora lo que pasó, pasó, y hay que seguir enfocados en lo que es el grupo, en lo que es Peñarol y tirar todos para adelante", remarcó.

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El futbolista de 33 años, que este domingo tuvo sus primeros minutos en el 2026, declaró que el grupo "internamente" está "muy bien" e "intentando buscar alguna salida cuanto antes", y soslayó que "obviamente cuando los resultados no salen siempre se buscan cosas por distintos motivos".

La "mala suerte" con las lesiones, un aspecto clave en la temporada de Peñarol

A Hernández también le consultaron si las lesiones que sufrió Peñarol en las últimas semanas, entre ellas la de Leonardo Fernández, fueron "el quiebre" de la temporada.

"Yo creo que sí, que hemos tenido mala suerte con las lesiones, se nos fueron cayendo jugadores muy importantes dentro del plantel", respondió en primer lugar el lateral.

El jugador reconoció que "todo lo que uno pueda agregar ahora termina siendo excusa", pero enfatizó que una situación sanitaria como la que vive el club "te debilita y te cambia la planificación de lo que uno quiere hasta por lo menos mitad de año".

"Todos estamos involucrados en revertir esto y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder hacerlo", sentenció.