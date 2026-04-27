El festejo de los jugadores de Racing con sus hinchas en Sayago y la alegría de Fernando Cavenaghi tras el histórico título del Torneo Apertura; mirá los videos

Luego de coronarse campeones del Torneo Apertura mientras venían en la ruta desde Melo a Montevideo, la delegación de Racing tuvo su esperado festejo del título junto al grueso de sus hinchas en el Parque Roberto, su cancha.

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El ómnibus que los trasladaba, y que hizo varias pausas en el camino para descargar la alegría de los jugadores y allegados , llegó sobre las 02:00 de este lunes a Sayago , donde continuó la celebración junto a sus parciales y también en los vestuarios.

Además, hubo una banda de música tropical que amenizó los festejos.

El exacto momento en que el plantel de Racing se enteró que ganaron el Torneo Apertura: iban en ómnibus por Mariscala

La campaña de Racing campeón del Torneo Apertura 2026: 26 jugadores,12 fechas invicto y un técnico que le sacó jugo al talento del que dispuso

Fernando Cavenaghi, al frente de la gerencia deportiva del club, manifestó su emoción en las redes con un mensaje y videos de los festejos.

El mensaje de Fernando Cavenaghi tras el título de Racing El mensaje de Fernando Cavenaghi tras el título de Racing

“Sí, sí, es real. We are the champions. Gracias a todos los que lo hicieron posible, estrenamos nueva estrella, orgulloso de cada uno que hizo este sueño posible. ¡Vamos Racing!”, escribió el ex River Plate y selección argentina, que llegó al club en 2021 para comenzar una SAD en el equipo.

Racing campeón por primea vez

Racing Club de Montevideo conquistó este domingo el Torneo Apertura uruguayo a dos fechas del final del torneo, el primer título en Primera división de un club de origen modesto que tiene entre sus accionistas a Bayern de Múnich alemán y a Los Angeles FC de la MLS.

El festejo de Racing en Sayago El festejo de Racing en Sayago

El plantel campeón celebró la obtención de su primer título de la máxima categoría sobre el bus en el que retornaban a Montevideo, tras vencer en la tarde de este domingo a Cerro Largo 1-0.

En Melo, a unos 330 km de Montevideo, los dirigidos por Christian Chambian hicieron su trabajo al vencer con gol de Guillermo Cotugno (42'), pero debían aguardar qué hacía en Montevideo Peñarol.

El carbonero cayó 1-0 ante Wanderers y se transformó en el último de los perseguidores de Racing en quedar fuera de carrera por el título.

Racing campeón del Torneo Apertura 2026. Foto: @RacingClubUru Racing Foto: @RacingClubUru

El sábado, Deportivo Maldonado quedó sin chances al caer ante Albion 2-1.

Racing es líder con 30 puntos, Peñarol y Deportivo Maldonado los escoltan con 23 unidades.

Llamado "La escuelita", el club de Montevideo de origen modesto se convirtió en 2021 en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) con el exjugador argentino Fernando Cavenaghi como principal inversor.

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Desde 2024 su accionista mayoritario es una empresa conjunta formada por el gigante Bayern y el estadounidense LAFC.

El título de campeón en el Apertura lo deja como alumno aventajado para definir a fin de año al campeón uruguayo, tras la disputa del Clausura y el conteo de la tabla anual, de donde salen los clasificados a las Copas internacionales.