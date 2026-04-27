Alerta en Peñarol: Matías Arezo se fue rengueando del Estadio Centenario y será evaluado antes de viajar a Brasil por Copa Libertadores; mirá cómo salió y lo que dijo

27 de abril de 2026 8:47 hs
Foto: Dante Fernández/Focouy

El delantero y figura de Peñarol, Matías Arezo, se fue rengueando del Estadio Centenario este domingo a la noche, luego de jugar en la derrota ante Wanderers por 1-0, y su estado generó alerta en lo carboneros que este jueves deben visitar a Corinthians por la Copa Libertadores.

Tras hablar en zona mixta, el atacante se fue de la Tribuna América con una notoria dificultad para caminar por un dolor en su pierna izquierda.

La dura crítica de Matías Arezo de Peñarol a Leodán González: "prepotente", "protagonista" y una frase particular: "Las cagadas que se vienen haciendo"

Diego Aguirre abatido por el pésimo momento de Peñarol: "Estamos en una racha negativa donde hay una pérdida de confianza"

Consultado por cómo estaba físicamente, señaló: “Con una molestia ahí, pero mañana lo veremos más tranquilo en Los Aromos”.

Arezo será evaluado este lunes, cuando Peñarol retome los entrenamientos para comenzar a preparar el partido ante Corinthians del próximo jueves a las 21:00.

El delantero también había hablado de su situación en la transmisión de TV del partido ante Wanderers.

“Con un poco de molestia a lo último, pero al final hay que estar y uno hace todo para poder estar, trata de darle al equipo un granito de arena. No se viene dando, no nos está dando con lo individual, hay que pensar en lo que viene", dijo el goleador.

Así será la semana de Peñarol:

Lunes 27 de abril a lunes 4 de mayo.

Lunes 27

Entrenamiento matutino

Martes 28

Entrenamiento matutino

Miércoles 29

Entrenamiento matutino

13:05 Viaje desde Carrasco (sin atención a prensa)

15:35 Llegada a San Pablo

Jueves 30

21:00 Partido vs Corinthians (Copa Libertadores, Neo Química Arena)

Viernes 1°

09:30 Viaje desde Guarulhos

12:15 Llegada a Montevideo

Sábado 2

Entrenamiento vespertino

Domingo 3

Entrenamiento vespertino

Concentración

Lunes 4

19:30 Partido vs Defensor Sporting (Torneo Apertura, Campeón del Siglo)

Las más leídas

Wanderers 1-0 Peñarol: el aurinegro jugó un partido vergonzoso y Racing es campeón anticipado del Torneo Apertura

Cerro Largo 0-1 Racing: el líder logró un gran triunfo en Melo y se quedó con la llave para llevarse el Torneo Apertura; mirá el golazo de Guillermo Cotugno

El encontronazo entre Sebastián Eguren y Gustavo Matosas tras la victoria de Danubio a Nacional por el Torneo Apertura en el Gran Parque Central: "No seas desubicado"

El festejo de los jugadores de Racing con sus hinchas en Sayago y la alegría de Fernando Cavenaghi tras el histórico título del Torneo Apertura; mirá los videos

Temas

Matías Arezo Peñarol

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos