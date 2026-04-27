Alerta en Peñarol: Matías Arezo se fue rengueando del Estadio Centenario y será evaluado antes de viajar a Brasil por Copa Libertadores; mirá cómo salió y lo que dijo

El delantero y figura de Peñarol, Matías Arezo, se fue rengueando del Estadio Centenario este domingo a la noche, luego de jugar en la derrota ante Wanderers por 1-0, y su estado generó alerta en lo carboneros que este jueves deben visitar a Corinthians por la Copa Libertadores.
Tras hablar en zona mixta, el atacante se fue de la Tribuna América con una notoria dificultad para caminar por un dolor en su pierna izquierda.
20260426 Facundo Lavandeira, Matías Arezo y Nicolás Queiroz Peñarol Wanderers Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (10)
Consultado por cómo estaba físicamente, señaló: “Con una molestia ahí, pero mañana lo veremos más tranquilo en Los Aromos”.
Arezo será evaluado este lunes, cuando Peñarol retome los entrenamientos para comenzar a preparar el partido ante Corinthians del próximo jueves a las 21:00.
El delantero también había hablado de su situación en la transmisión de TV del partido ante Wanderers.
“Con un poco de molestia a lo último, pero al final hay que estar y uno hace todo para poder estar, trata de darle al equipo un granito de arena. No se viene dando, no nos está dando con lo individual, hay que pensar en lo que viene", dijo el goleador.
Así se fue Matías Arezo del Estadio Centenario / Foto: @pipozapata14
Así será la semana de Peñarol:
Lunes 27 de abril a lunes 4 de mayo.
Lunes 27
Entrenamiento matutino
Martes 28
Entrenamiento matutino
Miércoles 29
Entrenamiento matutino
13:05 Viaje desde Carrasco (sin atención a prensa)
15:35 Llegada a San Pablo
Jueves 30
21:00 Partido vs Corinthians (Copa Libertadores, Neo Química Arena)
Viernes 1°
09:30 Viaje desde Guarulhos
12:15 Llegada a Montevideo
Sábado 2
Entrenamiento vespertino
Domingo 3
Entrenamiento vespertino
Concentración
Lunes 4
19:30 Partido vs Defensor Sporting (Torneo Apertura, Campeón del Siglo)